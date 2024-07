Gaya Profesional Naura Ayu Usai Jatuh di Runway JF3 2024, Ternyata Ini Penyebabnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perhelatan Jakarta Fashion Food Festival (JF3) tahun ini memberikan kenangan yang tak terlupakan bagi Naura Ayu. Penyanyi dan aktris muda berusia 19 tahun ini mengalami insiden yang mengejutkan banyak orang ketika ia jatuh di runway saat memperagakan busana karya desainer ternama, Ernesto Abram.

Insiden Naura Ayu Terjatuh di Runway

Pada Ahad, 28 Juli 2024, Naura Ayu tampil memukau dengan mengenakan busana merah menyala yang memikat perhatian penonton di La Piazza Fashion Tent, Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Karya Ernesto Abram tersebut berhasil menonjolkan aura keberanian dan semangat kebangkitan yang menjadi tema fashion show kali ini, yaitu ‘Spirit of Revival’. Putri dari Nola Be3 itu melenggang dengan anggun di atas runway, memadukan busana merahnya dengan high heels hitam yang menambah kesan elegan.

Namun, di putaran terakhir, kaki kanan Naura kehilangan keseimbangannya dan membuatnya terjatuh dalam posisi duduk. Insiden ini terjadi dengan cepat. Meski insiden itu mengagetkan, Naura tetap menunjukkan ketenangannya.

Naura yang tekejut lalu menutup mulutnya dengan tangan. Akan tetapi, insiden ini tidak menghentikan semangat Naura. Dengan sigap, ia segera berdiri dan melepas kedua high heels-nya. Naura kembali berdiri di atas runway dengan penuh percaya diri, menenteng high heels dan melanjutkan langkahnya. Tepuk tangan penonton lalu bergema, memberikan semangat dan dukungan kepada Naura.

Keberanian dan profesionalisme Naura dalam menghadapi insiden tersebut mendapat banyak pujian. Bintang serial My Nerd Girl itu tidak hanya menunjukkan kemampuannya dalam dunia tarik suara dan akting, tetapi juga ketangguhan dan mentalnya yang sudah terlatih sebagai seorang performer di hadapan publik.

Kondisi Naura Ayu Usai Jatuh di Runway

Setelah insiden tersebut, Naura Ayu segera berbagi cerita mengenai kondisinya melalui media sosial. Dalam unggahan video di @naura__ayu18 dan Instagram Stories pribadinya, @naura.ayu pada Senin, 29 Juli 2024, Naura mengungkapkan perasaannya.

“Aku malu sih, tapi I am good guys (aku baik), i think (aku pikir) lebih ke kaget sih. Jatuh itu kaget, kayak kaget satu hal yang mendadak," ujarnya dalam video tersebut.

Naura juga menulis di Instagram Story-nya, “I am okay guys, thank you so much for asking how i am. My legs are fine i think (aku baik-baik saja, terima kasih sudah menanyakan keadaanku. Kakiku baik-baik saja aku pikir),” tulis Naura.

Pelantun ‘Jalan Tengah’ itu menambahkan bahwa rasa malu lebih dominan dibandingkan rasa sakit di kakinya, mengingat bahwa dirinya selalu perfeksionis saat tampil di depan publik. "Aku malu banget pastinya, karena dari kecil perihal di atas panggung aku tuh perfeksionis banget. Ini bukan pertama kali aku jatuh di panggung, tapi aku berharap ini jadi yang terakhir," tulis Naura melanjutkan.

Naura Ayu Terjatuh karena Sepatu yang Terlalu Besar

Dalam unggahannya, Naura juga mengungkapkan alasan di balik insiden tersebut. Ternyata, sepatu yang dikenakannya bukanlah ukuran aslinya. “The shoes are two size bigger than mine, those are not my shoes. And i think falling during catwalk is pretty normal. That's what they told me. (Sepatu itu dua ukuran lebih besar dari milikku, itu bukan sepatuku. dan menurutku jatuh saat catwalk adalah hal yang normal. itulah yang mereka katakan padaku),” tulis Naura.

Naura juga mengakui bahwa hingga saat ini ia belum sempat menangis karena insiden tersebut. Ia mengungkapkan, saat ini rasaannya campur aduk. Di akhir pernyataannya, Naura menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kata-kata baik. Saat ini, Naura berusaha menenangkan diri dan memilih untuk tidak melihat video yang beredar di media sosial karena rasa malu yang masih menyelimuti.

“I don't even want to see the videos that are on social media cause it embarrassed me so much. I don't think anyone is wrong for this situation. Thank you so much. (Aku tidak mau lihat video yang beredar di media sosial, aku merasa sangat malu. Aku pikir nggak ada yang salah dengan situasi ini. Terima kasih banyak)," tulis Naura.

