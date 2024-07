Di Balik Sikap Profesional Naura Ayu Usai Jatuh, Ada Peran Penting Orang Tua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus aktris Naura Ayu mendapatkan banyak pujian atas sikap profesionalnya di gelaran Jakarta Fashion Food Festival atau JF3 2024. Perempuan 19 tahun itu mampu mengatasi insiden jatuh di catwalk dengan sangat baik dan melanjutkan penampilan dengan elegan sambil menenteng sepasang high heels hitamnya.

Rupanya sikap tenang Naura Ayu dalam menghadapi situasi tak terduga di depan umum itu tak lepas dari peran keluarga. Hal tersebut diakui oleh Mona Ratuliu, sahabat dari Riafinola Ifani Sari atau Nola Be3, ibunda Naura Ayu. Setelah mendapatkan izin dari Nola, Mona mengunggah video detik-detik saat Naura terjatuh di catwalk.

"Tampak sederhana, tapi reaksi Nau yang cepat membangun kembali rasa percaya diri, mencari solusi dengan membuka sepatunya dan tetap bertanggung jawab menyelesaikan show walau pasti dengan perasaan yang ga nyaman adalah kumpulan dari banyak sekali peristiwa positif yang dibangun oleh keluarganya," tulisnya di Instagram pada Selasa, 30 Juli 2024.

Keluarga dan Lingukungan Naura Ayu yang Suportif

Sejak kecil Naura Ayu tumbuh dalam keluarga dan lingkungan yang begitu suportif. Menurut Mona, Naura percaya bahwa apapun yang terjadi, orang-orang di sekitarnya pasti akan selalu memberikannya dukungan, bukan malah menyalahkan.

"Perilaku supportif seperti ini pentiiiiing banget kita ciptain di lingkungan keluarga kita. Saya liat sendiri @riafinola dan @baldynola sama sekali nggak kritik Nau dengan kalimat klasik yang diawali dengan: makanyaaaa," tulis Mona.

Baca juga: 3 Cara Efektif Edukasi Seks pada Remaja Menurut Psikolog

Mona yang kini telah dikaruniai empat orang anak, mengaku menjadikan keluarga pasangan Nola Be3 dan Baldy Mulya Putra sebagai panutan. Ia begitu salut dengan pola asuh yang diterapkan kedua sahabatnya itu.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Mari beri apresiasi untuk @riafinola dan @baldynola . Kalian ortu keren! Kakak Nau lebih keren! Ga semua orang sanggup melakukan apa yang dilakukan kakak kemarin lho! Sumpah kalo aku sih udah nangis dan belum tentu bisa menyelesaikan show. Kiss kesayangan," tulis Mona.

Naura Ayu Berterima Kasih karena Selalu Didukung

Unggahan Mona Ratuliu ini langsung ditanggapi oleh Naura Ayu. "I love youuuu bunda. Thank You so much buat supportnya bunda @monaratuliu," tulis Naura Ayu di kolom komentar.

Nola juga turut membalas unggahan tersebut dan menyampaikan bahwa dia juga belajar banyak dari keluarga Mona dan Indra Brasco. "Bundaaa yandaa terimakasih banyak untuk cinta dan support nya selalu, bunda yanda juga tempat belajar kami berdua dan energi kalian juga bikin kakak nau bisa kembali senyum dan berdiri tegak love youuu bunda yandaaa," tulis Nola.

Pilihan Editor: Naura Ayu Tantang Diri Perankan Istri Muda di Serial Santri Pilihan Bunda