Jadwal Tur Maliq & D'essentials di Indonesia dan Malaysia, Tiket Mulai Rp 250 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - Maliq & D'essentials akan menggelar Can Machines Fall In Love? Album Tour di Indonesia dan Malaysia. Dalam tur musik ini, mereka akan membawakan album terbaru Can Machines Fall In Love? termasuk lagu-lagu hit seperti 'Aduh', 'Kita Bikin Romantis', dan 'Begini Begitu'.

Drumer Maliq & D'essentials, Widi Puradiredja mengatakan bahwa antusiasme 14 ribu penonton yang mereka rasakan di Konser 20 Tahun pada Mei 2023 lalu di Jakarta, menjadi alasan terciptanya tur ini. Ia dan rekan-rekan satu bandnya ingin para penggemar di kota-kota lain juga bisa ikut merasakan pengalaman menonton yang sama.

"Kami pengin ketemu teman-teman di berbagai kota di Indonesia dan Malaysia karena sebelumnya memang belum pernah bikin tur musik yang spesial. Saat Konser 20 Tahun 2023 lalu, kami mendapatkan banyak respons yang baik. Jadi, sekarang kami memutuskan untuk membawa experience yang terbaik saat itu ke luar Jakarta,” kata Widi dalam keterangan resmi.

Dalam tur kali ini, Maliq & D'essentials juga akan tetap menyanyikan lagu-lagu dari album terdahulu yang menjadi soundtrack kehidupan para pendengarnya. 'Untitled', 'Pilihanku', 'Semoga', dan lagu-lagu lainnya akan masuk ke daftar lagu pertunjukan mereka.



Jadwal Tur Maliq & D'essentials di Indonesia dan Malaysia



Maliq & D'essentials akan mengunjungi Makassar, Bali, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Kuala Lumpur hingga akhit tahun ini. Berikut jadwal lengkap Can Machines Fall In Love? Album Tour:

18 Oktober 2024 - Parking Lot Phinisi Point, Makassar

25 Oktober 2024 - Parkir Timur Delta, Surabaya

29 Oktober 2024 - Taman Bhagawan, Bali

29 November 2024 - Prambanan, Yogyakarta

1 Desember 2024 - Secapa AD, Bandung

29 Desember 2024 - Mega Star Arena, Kuala Lumpur



Tiket Tur Konser Maliq & D'essentials



Penjualan tiket Can Machines Fall In Love? Album Tour di kota Makassar, Jogja, dan Bandung terbagi menjadi kategori Begini Rp 450 ribu dan Begitu Rp 250 ribu. Kemudian tiket yang tersedia untuk Bali dan Surabaya hanya satu kategori yaitu Terus Terang Rp 450 ribu.

Demi menambahkan keintiman, tur album Maliq & D'essentials ini menyediakan Soundcheck Experience dengan tambahan biaya Rp 250 ribu untuk setiap kota di Indonesia. Pengalaman tersebut diklaim bakal membawa penonton hadir lebih awal di tempat pertunjukan untuk bisa merasakan suasana panggung Maliq & D'essentials ketika mereka menjalani geladiresik.

Dimasz Joey selaku Project Director Can Machines Fall In Love? Album Tour 2024 sekaligus Creative Director MAD Haus mengungkapkan Soundcheck Experience adalah bagian di tengah persiapan final pertunjukan sebelum akhirnya penonton mendapatkan suguhan utama konser.

“Selain bisa merasakan ambience konsernya lebih dulu sebelum audience yang lain, mereka nanti juga bisa request lagu, foto-foto, dan nanti file dokumentasinya akan kami kirimkan juga ke email mereka masing-masing,” ucap Joey.

Pembelian tiket Maliq & D'essentials dengan berbagai metode pembayaran dan cicilan dibuka sejak Jumat, 6 September 2024 pukul 14.00 WIB melalui www.madtour2024.com untuk kota-kota di Indonesia dan www.ticket2u.com.my/mad khusus Kuala Lumpur.

