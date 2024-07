4 Rekomendasi Anime Jepang yang Ternyata Ada di Disney+ Hotstar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar menghadirkan sederet tontonan anime favorit asal Jepang yang beragam. Mulai dari tontonan yang berhasil memikat penggemar selama lebih dari satu dekade, hingga anime penuh aksi yang futuristik.

Berikut empat rekomendasi anime yang bisa disaksikan di Disney+ Hotstar:

1. The First Slam Dunk

The First Slam Dunk menjadi salah satu film anime terlaris sepanjang masa. Film ini mengisahkan siswa SMA bernama Ryota Miyagi, saat ia berusaha memimpin tim basket Shohoku ke Inter-High School National Championship. Lahir di Okinawa, Ryota terinspirasi untuk mengikuti jejak kakaknya, bermain dengan akurasi yang telah diperhitungkan dan kecepatan secepat kilat. Ryota membawa Shohoku menuju puncak kehebatan bersama rekan satu tim, yaitu Sakuragi, Rukawa, Akagi, dan Mitsui, tetapi apakah mereka memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan juara bertahan Sannoh Kogyo High School?

2. Code Geass: Roze of the Recapture

Setelah sukses memikat penggemar selama 18 tahun, Code Geass kembali hadir pada tahun ini dengan judul Code Geass: Roze of the Recapture. Berlatar waktu empat tahun setelah peristiwa di Code Geass: Lelouch of the Re;surrection, Code Geass: Roze of the Recapture mengisahkan dua tentara bayaran yang sangat terampil bernama Ash dan Roze. Setelah sukses memberontak melawan pasukan penjajah Brittania Army selama empat tahun lebih, para tentara bayaran tersebut direkrut untuk bekerja bersama kelompok perlawanan Jepang, dalam upaya terakhir untuk mengusir penjajah selamanya.

3. Sand Land: The Series

Sand Land: The Series berdasarkan cerita pendek populer karya Akira Toriyama, pencipta DRAGON BALL dan Dr. Slump. Sand Land: The Series membawa penonton ke dunia di mana persediaan air hampir habis, dengan jumlah yang tersisa sedikit dikendalikan oleh seorang raja yang serakah. Lelah menderita di bawah pemerintahan raja, Sheriff Rao mencari iblis-iblis di Sand Land untuk meminta bantuan, dan mereka memulai perjalanan untuk menemukan “Legendary Spring”. Sebuah penceritaan ulang dari film Sand Land pada 2023 yang populer, Sand Land: The Series dibuat berdasarkan dunia asli dari versi film, menceritakan kisah-kisah baru dengan menampilkan karakter-karakter baru bersama karakter favorit para penggemar, seperti Fiend Prince Beelzebub, Sheriff Rao, dan Thief.

4. Macross

Macross menjadi anime yang mampu meraih penghargaan serta memukau penonton dengan gambaran futuristiknya selama empat dekade. Macross menceritakan tentang nasib umat manusia yang berada di ambang kepunahan setelah sebuah pesawat luar angkasa alien yang sangat besar menabrak bumi. Kejadian ini menyebabkan perang luar angkasa hebat antara Pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ancaman luar angkasa yang tak diketahui.

Setelah perang tersebut, Pemerintahan PBB Baru memulai rencana emigrasi untuk memastikan keberlangsungan hidup spesies tersebut. Tak lama kemudian, armada jarak jauh pertama, Megaroad-01 meninggalkan bumi, menandakan dimulainya ekspansi umat manusia ke luar angkasa. Macross memiliki beragam katalog judul seperti Macross Frontier, Macross Frontier: The Wings of Farewell, Macross Delta: Zettai Live!!!!!!, dan Macross Delta: Passionate Walküre, serta masih banyak lagi.

