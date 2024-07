Profil Sunwoo THE BOYZ yang akan Debut Akting di Drama MY ARTi FILM

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Idol asal Korea Selatan, Sunwoo THE BOYZ akan menjalani debut akting dalam drama MY ARTi FILM yang tayang pada 30 Juli 2024 mendatang. Ini adalah acara varietas berbasis pertunjukan yang akan disiarkan di saluran televisi Mnet dan kanal YouTube Mnet K-Pop.

Melansir dari Soompi, MY ARTi FILM adalah serial pertunjukan sinematik inovatif Mnet yang menampilkan berbagai artis K-pop, yang menantang diri mereka dengan berakting dalam berbagai genre seperti romansa, komedi, dan cerita menegangkan. Setiap episodenya akan menampilkan pertunjukan tari yang menafsirkan ulang adegan-adegan film terkenal, memadukan gaya K-pop dengan bakat sinematik.

Baca juga: Profil Go Soo yang Akan Perankan Bos Konstruksi di Drama Korea Rebirth

Pada kesempatan ini, Sunwoo akan beradu akting bersama aktris Jung Da Bin. Adapun Sunwoo akan memerankan seorang mahasiswa yang bersemangat dan ingin memikat hati orang dengan usahanya yang terus terang untuk mendapatkan hati seseorang.

Berikut rangkuman informasi mengenai profil Sunwoo THE BOYZ yang akan debut akting.





Profil Sunwoo THE BOYZ

Kim Sun Woo atau Sunwoo adalah idola asal Korea Selatan yang lahir pada 12 April 2000 di Seongnam, Gyeonggi. Dia adalah penyanyi, rapper, dan penulis lagu di bawah naungan agensi IST Entertainment.

Baca juga: Profil Nam Goong Min yang Akan Bintangi Drama Terbaru Our Movie

Sunwoo merupakan salah satu anggota dari boy group THE BOYZ yang debut pertama kali pada 6 Desember 2017 lalu dengan EP The First. Pria dengan nama panggilan Seonno ini adalah rapper utama dalam grup yang berisikan 11 anggota, yakni Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, New, Q, Ju Hakyeon, Eric, dan juga Sunwoo.

Idola lulusan Hanlim Art High School ini pernah berpartisipasi dalam acara High School Rapper yang tayang perdana pada 2017 lalu. Dia memiliki nama Inggris Joe Kim dan dekat dengan sejumlah artis, seperti Jihoon TREASURE, Bobby iKON, Hwiyoung SF9, Eunbin CLC, dan beberapa anggota boy group NCT.

Sejak debut, Sunwoo telah aktif berpartisipasi dalam penulisan lagu grupnya. Dia bahkan terdaftar dalam Korea Music Copyright Association (KOMCA), asosiasi kolektif hak cipta nirlaba Korea Selatan untuk karya musik.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Beberapa karya Sunwoo yang dirilis bersama THE BOYZ adalah “Boy,” “Just U,” “Only One,” “Tattoo,” “Thrill Ride,” “Whisper,” dan “Lip Gloss.” Beberapa lagunya juga dinyanyikan oleh dirinya sendiri, seperti “Berry,” “Cream,” dan “Plan B.” Tak hanya itu, Sunwoo juga menulis lagu untuk beberapa penyanyi lain. Seperti “Love Virus” oleh Giuk, “This Is Our Time” yang dibawakan TIOT, dan “Venus” oleh JO1.

Pada 30 Agustus 2022, IST Entertainment mengumumkan bahwa Sunwoo akan hiatus karena masalah kesehatan. Kemudian pada 16 September di tahun yang sama, IST Entertainment merilis pernyataan di fan cafe resmi grup untuk memberi kabar terbaru tentang kesehatan Sunwoo kepada penggemar. Dalam rilis itu, IST Entertainment mengumumkan bahwa Sunwoo akan segera bergabung kembali dengan aktivitas grup.

Pada 24 November 2022, IST Entertainment mengumumkan bahwa Sunwoo dibawa ke rumah sakit setelah mengeluhkan nyeri di leher dan bahunya. Ia didiagnosis menderita neuralgia dan neuritis dan disarankan untuk meminimalkan gerakan berlebihan.

RADEN PUTRI| SOOMPI| KPOPPING| KPOP.FANDOM| KPROFILES

Pilihan Editor: Anggota BTS dan Bintang K-pop Lainnya Tunjukkan Dukungan untuk Palestina