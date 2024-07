5 Serba-serbi Pengisi Suara Nobita, Noriko Ohara Tutup Usia 88 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Noriko Ohara pengisi suara karakter Nobita di serial anime populer Doraemon meninggal pada 12 Juli 2024. Ia tutup usianya 88 tahun. Kabar ini dikonfirmasi oleh agensi yang menaunginya, 81 Produce.

"Aktris kami Noriko Ohara (nama asli: Noriko Tobe) meninggal di usia 88 tahun pada 12 Juli 2024, setelah sekian lama mengidap penyakit, meskipun telah mendapat penanganan medis," tulis 81 Produce dalam keterangannya, dikutip dari Anime Corner pada Selasa, 23 Juli 2024.

Upacara pemakaman Noriko Ohara diselenggarakan secara tertutup. "Kami dengan tulus menghargai kebaikan yang ditunjukkan selama hidupnya dan dengan hormat mengabarkan tentang kepergiannya," tulis 81 Produce.

Perjalanan Karier Noriko Ohara

1. Seiyuu

Noriko Ohara seorang seiyuu Jepang, pengisi suara dalam sejumlah serial anime dan manga. Noriko lahir di Tokyo pada 2 Oktober 1935. Ia memulai karier aktingnya di dunia pengisi suara pada 1950-an. Namun, kariernya melejit ketika ia mendapat peran mengisi suara Nobita dalam anime Doraemon.

2. Nobita

Sejak peran pertamanya sebagai suara Nobita pada 1979, Noriko dianggap mampu memberikan karakter tersebut kehidupan dan kepribadian yang unik. Nobita Nobi, karakter utama yang menceritakan petualangan robot kucing dari masa depan, sangat populer untuk anak-anak dan dewasa di seluruh dunia.

3. Setengah Abad

Noriko mengisi suara Nobita hingga 2005, perannya kemudian digantikan oleh Megumi Ohara. Namun, sebagai salah satu anime Jepang paling populer dan ikonik, peran Noriko tidak hilang begitu saja. Ini juga mencakup ratusan film Doraemon, adaptasi teater, dan animasi video asli yang telah diproduksi oleh waralaba 81 Produce selama 50 tahun sejarahnya.

4. Banyak Anime

Selain Nobita, Noriko juga mengisi suara banyak karakter lain sepanjang kariernya, termasuk Conan dari Future Boy Conan, Doronjo dari Yatterman, Peter dari Heidi, Girl of the Alps, Oyuki dari Urusei Yatsura, dan masih banyak lagi. Dikutip dari Tokyo Weekender, Ia juga mengisi suara beberapa film dan kartun Barat dalam bahasa Jepang seperti peran Valerie Brown dalam Josie and the Pussycats, Penelope Pitstop dalam The Perils of Penelope Pitshop, dan Miss Bianca dalam The Rescuers.

5. Penghargaan

Pada 2007, ia memenangkan Achievement Award dalam ajang Seiyu Awards yang pertama. Pada 2013, ia kembali memenangkan penghargaan lain yang disebut Synergy Award, karena meningkatkan daya tarik karya pengisi suara secara keseluruhan. Noriko merupakan pelopor awal dalam bidang yang membuka jalan bagi banyak calon pengisi suara lainnya.

