Deretan Film Petualangan Doraemon dan Nobita, Variasi Alur Cerita dan Populer

TEMPO.CO, Jakarta - Film Doraemon: Nobita’s Earth Symphony tayang di Indonesia pada 17 Juli 2024. Film ini berjudul asli Eiga Doraemon: Nobita no Chikyuu Shinfoni, karya dari Shin-Ei Animation dan disalurkan oleh Toho. Film dari animasi populer Jepang ini disutradarai oleh Kazuaki Imai dengan naskah dari penulis Teruko Utsumi. Doraemon: Nobita’s Earth Symphony telah tayang perdana di Jepang pada 1 Maret 2024. Ini film ke-43 dari waralaba Doraemon.

Dikutip dari Fandom, berikut lima film Doraemon petualangan terpopuler.

1. Doraemon: Penjelajahan Nobita di Bulan (2019)

Doraemon: Penjelajahan Nobita di Bulan film ke-39 dalam waralaba Doraemon, yang dirilis pada 1 Maret 2019. Cerita dimulai dengan Nobita yang diejek oleh teman-teman sekelasnya, karena percaya ada kelinci bulan. Doraemon menggunakan alatnya untuk mewujudkan teori Nobita. Mereka membuat peradaban kelinci di bulan dan menamakannya Kerajaan Kelinci.

Nobita kemudian bertemu dengan siswa pindahan misterius bernama Luca Tsukino, yang bergabung dengan klub mereka. Kaisar Diabolo dan bawahannya, Godart, mencari Espals yang diramalkan akan menyelamatkan Planet Kaguya yang terancam punah.

2. Doraemon: Petualangan Nobita di Pulau Harta Karun (2018)

Doraemon: Petualangan Nobita di Pulau Harta Karun adalah film ke-38. Film ini diadaptasi dari novel Treasure Island karya Robert Louis Stevenson dan mengisahkan petualangan Doraemon, Nobita, Shizuka, Gian, dan Suneo di Laut Karibia.

Doraemon berperan sebagai kapten kapal yang harus melawan musuh-musuhnya di atas kapal. Adapun Shizuka diculik dan badai besar menghambat perjalanan. Dibantu oleh Mini-Dora, para petualang menemukan Pulau Harta Karun misterius yang ternyata lebih dari sekadar pulau biasa.

3. Doraemon: Petualangan Hebat Nobita di Antartika Kachi Kochi (2017)

Film Doraemon: Petualangan Hebat Nobita di Antartika Kachi Kochi dirilis pada 2017 dan merupakan film ke-37 dalam seri Doraemon. Disutradarai oleh Atsushi Takahashi, film ini menceritakan tentang Doraemon yang memindahkan Nobita dan teman-temannya ke gunung es raksasa di Samudra Pasifik Selatan untuk menghindari panas musim panas.

Di sana, mereka menemukan cincin emas misterius yang terkubur di dalam es dan menentukan bahwa cincin tersebut berasal dari Antarktika 100 ribu tahun silam. Dengan menggunakan alat milik Doraemon, mereka melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan bertemu dengan gadis muda bernama Carla dan Profesor Hyakkoi yang terkait dengan cincin tersebut.

4. Stand By Me Doraemon (2014)

Stand By Me Doraemon adalah film Doraemon pertama yang dibuat dalam format 3D. Film ini merupakan adaptasi dari beberapa cerita pendek Doraemon yang terkenal, seperti All the Way From the Country of the Future, Imprinting Egg, Goodbye, Shizuka-chan, Romance in Snowy Mountain, Nobita's the Night Before a Wedding, dan Goodbye, Doraemon....

Disutradarai oleh Takashi Yamazaki dan Ryichi Yagi, film ini mengisahkan perjalanan emosional dari pertama kali Doraemon datang ke rumah Nobita hingga perpisahan mereka. Kekuatan film ini terletak dalam kombinasi teknologi animasi canggih dan narasi yang menyentuh hati, membuatnya menjadi salah satu film Doraemon yang berkesan dan komersil.

5. Doraemon: Nobita Petualangan di Pulau Keajaiban Hewan (2012)

Doraemon: Nobita Petualangan di Pulau Keajaiban Hewan adalah film ke-32 dalam seri Doraemon. Film ini mengisahkan tentang Nobita dan Doraemon yang secara tidak sengaja menangkap seekor moa raksasa.

Mereka membawa burung tersebut ke suaka margasatwa di Pulau BelegaMondo, tempat spesies yang telah punah dilindungi. Namun, seorang pengusaha jahat bernama Shaman melancarkan serangan, membuat pulau tersebut dalam bahaya.

Doraemon dan teman-temannya harus berjuang melawan kekuatan jahat yang mengancam pulau tersebut. Dengan bantuan roh kumbang emas yang melindungi pulau, mereka berusaha menyelamatkan spesies yang terancam punah dan memulihkan kedamaian di pulau tersebut.

