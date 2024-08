Rachael Lillis, Pengisi Suara Misty dan Jessie Pokemon Tutup Usia karena Kanker Payudara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rachael Lillis, yang dikenal sebagai pengisi suara karakter ikonik Misty dan Jessie dalam serial dan film Pokemon, telah berpulang akhir pekan lalu, tepatnya pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia mengembuskan napas terakhirnya dalam usia 46 tahun.

Kabar ini pertama kali disampaikan oleh Veronica Taylor, rekan Rachael yang juga merupakan pengisi suara karakter utama Ash Ketchum dalam serial Pokemon. Taylor membagikan berita duka tersebut melalui cuitan di akun X miliknya, @TheVeronicaT, pada Senin, 12 Agustus 2024.

"Dengan berat hati, saya menyampaikan berita duka dari Rachael Lillis yang meninggal dunia pada Sabtu, 10 Agustus 2024 petang," tulis Taylor.

Rachael Lillis Didiagnosis Kanker Payudara

Taylor juga mengungkapkan bahwa Rachael didiagnosis menderita kanker payudara pada Mei 2024, beberapa bulan sebelum kepergiannya. Meskipun telah berjuang melawan penyakit tersebut, Rachael akhirnya harus menyerah pada takdir.

"Rachael sangat berterima kasih atas semua cinta dan dukungan yang diberikan kepadanya saat ia berjuang melawan kanker. Itu benar-benar membuat perbedaan yang positif," tulis Taylor.

Menurut Taylor, bakat Rachael sangat luar biasa, bahkan bisa terpancar melalui suaranya ketika berbicara maupun bernyanyi. Taylor melanjutkan, "Ia akan selalu dikenang karena banyaknya peran animasi yang dimainkannya, dengan penampilan ikonisnya sebagai Misty dan Jessie dari 'Pokemon' menjadi yang paling dicintai.”

Belasungkawa dari Pokemon Company International

Pokemon Company International turut menyampaikan rasa belasungkawa atas kepergian Rachel melalui sebuah pernyataan resmi di Instagram Story pada akun @pokemon pada Selasa, 13 Agustus 2024."Kami sangat sedih mendengar tentang meninggalnya Rachael Lillis," tulis mereka.

Melalui ungkapan tersebut, Pokemon Company International turut mengenang karakter-karakter yang telah dihidupkan Rachel melalui suaranya, yang akan terus diingat oleh generasi mendatang. "Penampilannya dalam serial animasi Pokemon akan dikenang oleh banyak penggemar yang tumbuh bersama karakter-karakter yang ia hidupkan dengan bakat istimewanya," tulis mereka.

Melansir dari Variety, selama kariernya, Rachael telah terlibat dalam lebih dari 423 episode serial Pokemon, termasuk beberapa film layar lebar seperti Pokemon: The First Movie (1999), Pokemon: The Movie 2000, dan Pokemon Heroes. Selain itu, Rachael juga mengisi suara dalam berbagai proyek animasi lain seperti Hunter x Hunter, Winx Club, dan Teenage Mutant Ninja Turtles.

Kilas Balik Perjalanan Rachel Lillis sebagai Pengisi Suara

Lahir di New York pada 1978, Rachael Lillis meniti karier di dunia pengisi suara sejak 1990-an, setelah sebelumnya berlatih sebagai penyanyi opera. Kariernya melesat saat ia mulai mengisi suara dalam serial Pokemon pada 1998.

Rachael menghidupkan karakter Misty, seorang pemimpin gym yang menguasai Pokemon bertipe air. Misty, bersama Ash Ketchum dan Pikachu, menjadi salah satu karakter paling populer di era awal Pokemon, yang membuat nama Rachael ikut melejit.

Selain Misty, Rachael juga mengisi suara Jessie, anggota Team Rocket yang terkenal dengan kalimat ikoniknya, "Prepare for trouble, and make it double!". Jessie dan rekannya, James, serta Pokemon mereka, Meowth, menjadi antagonis yang tak terlupakan dalam seri ini. Tak hanya itu, Radhael juga mengisi suara beberapa Pokemon, termasuk Jigglypuff, Vulpix, Venonat, dan Goldeen.

Namun, Rachael tidak hanya dikenal di dunia animasi, tetapi juga di dunia sastra. Ia menjadi pengisi suara untuk Diary of a Fairy Godmother karya Esme Raji Codell dan Mrs. Watson Wants Your Teeth karya Alison McGhee, menunjukkan betapa luasnya jangkauan bakatnya.

Rachael Lillis kini telah berpulang, namun suaranya akan terus hidup di hati para penggemar Pokemon dan pencinta animasi di seluruh dunia. Adapun pemakaman untuk Rachael sedang direncanakan dan akan diumumkan pada waktu yang akan datang. Para penggemar dan keluarga kini menyisakan ruang untuk berduka dan mengenang sosok yang telah memberikan warna dalam dunia hiburan selama hampir tiga dekade itu.

