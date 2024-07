Moving Borong 3 Penghargaan di Blue Dragon Series Awards 2024, Termasuk Daesang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Moving berhasil meraih sejumlah penghargaan dalam ajang Blue Dragon Series Awards yang diadakan di Incheon, Korea Selatan pada Jumat, 19 Juli 2024. Dari total tiga yang diraih, Moving membawa pulang piala Grand Prize atau hadiah utama yang sering disebut dengan Daesang.

"Moving adalah pekerjaan yang relatif sulit, tetapi saya merasa terbayar ketika mendengar bahwa penonton dapat melupakan kesedihan mereka," kata sutradara Park In Je saat menerima penghargaan tersebut.

Selain dianugerahi penghargaan tertinggi semalam, Moving juga membuat para pemainnya bersinar. Lee Jung Ha membawa pulang penghargaan sebagai Aktor Pendatang Baru Terbaik atas perannya sebagai Bongseok, dan Go Yoon Jung membawa pulang penghargaan Aktris Pendatang Baru Terbaik untuk perannya sebagai Huisoo.

Moving bukan hanya satu-satunya serial Korea dari Disney+ Hotstar yang memenangkan Blue Dragon Series Awards 2024. Bintang A Shop For Killers, Geum Hannah meraih penghargaan Aktris

Pendukung Terbaik. Geum Hannah berperan sebagai pembunuh mematikan Minhye dalam serial

populer Disney+ Hotstar tersebut.

A Shop For Killers. Foto: Disney+ Hotstar

Seputar Moving dan A Shop For Killers

Moving bercerita tentang sekelompok agen rahasia dari Korea Selatan yang bekerja untuk melindungi keluarga mereka yang memiliki kekuatan super dari ancaman dan eksploitasi lembaga pemerintah. Drama yang mendapat banyak pujian ini dibintangi oleh Ryu Seung Ryong, Han Hyo Joo, Jo In Sung, serta Lee Jung Ha.

Sementara A Shop For Killers mengikuti mahasiswa Jeong Jian saat sedang mati-matian mencoba bertahan dari serangan drone pembunuh setelah kematian pamannya. Tidak yakin mengapa begitu banyak orang yang ingin menangkapnya, Jian terpaksa mengandalkan pelajaran masa kecil dari pamannya untuk bertahan hidup jika dia berharap bisa keluar dengan selamat.

Daftar Pemenang Blue Dragon Film Awards 2024

Blue Dragon Film Awards merupakan sebuah acara penghargaan yang sudah dilaksanakan selama tiga kali. Blue Dragon Series Awards dengan cepat berkembang menjadi salah satu penghargaan yang paling didambakan di industri streaming Korea Selatan. Berikut daftar pemenang Blue Dragon Film Awards 2024:

Grand Prize: Moving

Best Drama Award: Daily Dose of Sunshine

Best Variety Show Award: The Community

Best Actress Award: Park Bo Young (Daily Dose of Sunshine)

Best Actor Award: Im Si Wan (Boyhood)

Best Female Entertainer Award: Jang Do Yeon (High School Mystery Club)

Best Male Entertainer Award: Shin Dong Yup (SNL Korea Season 5)

Best Supporting Actress in Drama: Geum Hae Na (A Shop for Killers)

Best Supporting Actor in Drama: Ahn Jae Hong (Mask Girl)

Best New Actress in Drama: Go Youn Jung (Moving)

Best New Actor in Drama: Lee Jung Ha (Moving)

Best New Female Entertainer Award: Yoon Gai (SNL Korea Season 5)

Best New Male Entertainer Award: Kwak Joon Bin (Devil's Plan)

U+ Why Not Award: Ahn Yu Jin (Crime Scene Returns)

TIRTIR Popular Star Award: Dex, Miyeon, Choi Woo Shik, Park Ji Yoon

OST Popularity Award: Zhang Hao (Transit Love 3 OST)

