Profil Girl Grup K-Pop 2NE1 yang Akan Menggelar Tur Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Girl Grup yang selalu kompak, 2NE1, yang terdiri dari CL, Sandara Park, Minzy, dan Park Bom, akan bersatu kembali untuk merayakan ulang tahun ke-15 mereka dengan menggelar tur global.

Pengumuman mengejutkan ini disampaikan oleh pendiri YG Entertainment, Yang Hyun-suk, melalui sebuah video yang diunggah di YouTube pada Senin, 22 Juli 2024.

Dalam video tersebut, Yang menguraikan rencana untuk grup yang ia sebut sebagai "grup wanita YG pertama yang sukses" untuk sisa tahun ini dan hingga tahun 2025. Tur ini akan dimulai di Seoul pada bulan Oktober tahun ini dan akan mencakup tanggal di Osaka dan Tokyo, Jepang, pada akhir November dan Desember. Tanggal dan kota lainnya belum diumumkan karena Yang mengatakan agensi masih menyesuaikan jadwal untuk pertunjukan selanjutnya.

"Saya pikir konser ini akan sangat istimewa. Ini akan bergema dengan mereka yang tumbuh bersama musik 2NE1, berbagi kenangan tersebut," ujar Yang.

2NE1, grup K-Pop ikonik yang debut di bawah naungan YG Entertainment, telah menjadi salah satu grup wanita paling berpengaruh dan sukses dalam sejarah musik Korea. Terdiri dari empat anggota berbakat – CL, Sandara Park, Minzy, dan Park Bom – 2NE1 telah menciptakan jejak yang tak terlupakan dalam industri musik dengan gaya mereka yang unik, lagu-lagu yang menarik, dan penampilan yang karismatik. Para penggemar setia 2NE1 dikenal sebagai BlackJacks dan Identitas visual 2NE1 tidak lengkap tanpa warna khas mereka adalah Hot Pink.

2NE1 adalah grup wanita asal Korea Selatan yang dibentuk oleh YG Entertainment. Debut mereka pada 17 Mei 2009 dengan single "Fire" menandai awal perjalanan mereka dalam industri musik K-pop. Dikenal dengan gaya musik yang enerjik dan berbeda dari grup lain, 2NE1 dengan cepat mendapatkan popularitas. Lagu debut mereka menunjukkan kemampuan vokal dan rap yang kuat, serta penampilan panggung yang penuh semangat.

Sejak debut, 2NE1 terus meraih kesuksesan dengan serangkaian hits seperti "I Don't Care", "Go Away", "Lonely", dan "I Am The Best". Lagu-lagu mereka tidak hanya menduduki puncak tangga lagu di Korea Selatan, tetapi juga mendapat pengakuan internasional. 2NE1 dikenal dengan kemampuan mereka untuk menggabungkan berbagai genre musik, termasuk hip-hop, R&B, dan elektronik, yang menciptakan suara yang unik dan khas.

Salah satu keunikan 2NE1 adalah kemampuan mereka untuk tampil dengan gaya fashion yang berani dan inovatif, yang sering kali mempengaruhi tren mode di Korea Selatan dan di seluruh dunia. Selain itu, setiap anggota memiliki ciri khas masing-masing: CL dengan karisma dan kemampuan rapnya yang kuat, Sandara dengan penampilan dan pesona yang segar, Minzy dengan kemampuan menari yang luar biasa, dan Park Bom dengan suara vokal yang khas dan emosional.

Selain aktivitas grup, anggota 2NE1 juga aktif dalam proyek solo. CL merilis beberapa lagu solo dan mengejar karier internasional, Sandara Park tampil dalam berbagai acara televisi dan film, Minzy merilis album solo dan mengembangkan karier di dunia tari, sementara Park Bom merilis musik solo yang menunjukkan kemampuan vokalnya yang kuat.

Pada tahun 2016, 2NE1 mengumumkan pembubaran mereka yang mengejutkan banyak penggemar. Namun, semangat dan dukungan untuk grup ini tetap hidup. Pada tahun 2022, mereka membuat penampilan reuni yang tak terduga di Coachella, yang disambut dengan antusiasme besar dari penggemar di seluruh dunia.

