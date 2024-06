Kabar Reuni 2NE1: Perjalanan Karier Grup Ini hingga Komentar YG Entertainment

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi YG Entertainment menanggapi rencana pertemuan yang melibatkan 2NE1 dan produser eksekutif Yang Hyun Suk. Kabar yang beredar, pertemuan tersebut membicarakan soal reuni 2NE1 setelah bubar pada 2016.

Laporan Soompi, dikutip dari Antara, Selasa, 25 Juni 2024, media Osen menyebut keempat anggota 2NE1 berencana untuk bertemu dengan Yang Hyun Suk dalam beberapa hari mendatang.

Tentang 2NE1

1. Perjalanan 2NE1

2NE1 merupakan grup K-Pop naungan YG Enrtetainment. Grup itu debut pada 17 Mei 2009. Beberapa lagu hit mereka ya di Korea dan luar negeri seperti Fire, I Don't Care, Lonely, I'm the Best, Hate You, dan Ugly.

Pada 2016, 2NE1 bubar. Diawali oleh Minzy yang mengakhiri kontrak eksklusifnya pada Mei 2016, grup itu menghentikan aktivitasnya pada 25 November 2016. Sebagai perpisahan kepada penggemarnya, mereka merilis single digital Hello pada 21 Januari 2017.

2. Ulang Tahun ke-15

Sebelumnya, 2NE1 telah merayakan ulang tahun debut ke-15 mereka pada 17 Mei 2024. Grup beranggota CL, Sandara Park, Park Bom, dan Minzy itu merayakan dengan mengunggah foto mereka berempat. Foto itu menandai kebersamaan mereka berempat untuk pertama kalinya setelah dua tahun. Pada 2022, 2NE1 membagikan foto grup untuk penampilan mereka di Festival Musik dan Seni Coachella Valley 2022.

Setelah 2NE1 dibubarkan pada November 2016, para anggota secara berurutan meninggalkan YG Entertainment dan bergabung dengan agensi manajemen yang berbeda. Kini, keempat anggota 2NE1 telah berkarier di masing-masing manajemen berbeda dan merilis karya musik sebagai solois.

3. Dibantah YG Entertainment

Rumor soal reuni atau comeback yang dipicu laporan Osen tentang pertemuan antara anggota 2NE1 dan produser eksekutif YG Entertainment, Yang Hyun Suk dibantah oleh YG Entertainment, pada Selasa, 25 Juni 2024.

Dalam pernyataan agensi tersebut, ada rencana anggota 2NE1 bertemu dengan produser eksekutif. Tapi, tidak ada keterangan lain mengenai grup tersebut akan comeback atau tidak. "Memang benar bahwa produser umum dan para anggota memutuskan untuk bertemu. Selain itu, tidak ada yang bisa kami konfirmasi saat ini," kata agensi dalam pernyataan tersebut.

YUNIA PRATIWI | ANTARA

