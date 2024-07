Cha Eun Woo, Lee Je Hoon, Kwak Dong Yeon dan Lee Dong Hwi akan Bintangi Acara Ragam di Finlandia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cha Eun Woo, Lee Je Hoon, Kwang Dong Yeon dan Lee Dong Hwi, akan tampil dalam acara ragam tentang traveling. Acara ragam yang akan tayang di tvN tersebut berjudul Living in a Rented House in Finland.

Menurut laporan Newsis, perwakilan tvN mengungkapkan bahwa tim produksi sudah mengirikan tawaran kepada keempat aktor Korea Selatan itu. "Dan mereka mempertimbangkannya dengan positif," kata perwakilan tersebut pada 17 Juli 2024.

Perwakilan stasiun televis itu juga menjelaskan bahwa judul acara masih tentatif. "Karena kami sedang dalam tahap perencanaan awal, kami akan mengumumkan nama akhir dan konsepnya setelah kami mengonfirmasinya," katanya. Acara ragam ini rencananya mulai syuting pada bulan September dan dijadwalkan tayang pada akhir tahun 2024.

Tentang Living in a Rented House in Finland

Living in a Rented House in Finland merupakan program hiburan yang menceritakan kehidupan mandiri penduduk lokal yang hidup tanpa listrik, internet, atau jam di sebuah desa pedesaan di Finlandia. Kalau Cha Eun Woo, Lee Je Hoon, Lee Dong Hww dan Kwak Dong Yeon menerima tawaran tersebut, mereka harus meninggalkan kemudahan dan kemewahan saat tinggal di Seoul, demi merasakan hidup sebagai warga lokal.

Pemilihan jajaran aktor seperti Cha Eun Woo, Lee Je Hoon, Lee Dong Hwi, dan Kwak Dong Yeon, menarik perhartian. Keempatnya saat ini cukup populer dengan karya film dan drama yang dibintangi.

Profil singkat para aktor

Cha Eun Woo, Kwak Dong Yeon, Lee Je Hoon dan Lee Dong Hwi dikenal sebagai aktor dengan beberapa drama dan film populer. Acara ragam Living in a Rented House in Finland diperkirakan akan menjadi proyek bersama pertama mereka.

Cha Eun Woo juga dikenal sebagai idol, anggota boy group ASTRO. Dia baru menggelar fan con tour di Asia. Beberapa drama yang dibintanginya adalah My ID is Gannam Beauty, True Beauty, Island dan A Good Day to be a Dog. Dia dan Kwak Dong Yeon sempat membintangi drama My ID is Gangnam Beauty.

Kwak juga membintangi beberapa drama ppouler seperti Vicenzo, Big Mouth dan Queen of Tears. Semnatara Lee Je Hoon dan Lee Dong Hwi memiliki hubungan pertemanan yang cukup dekat. Mereka juga membintangi drama MBC Chief Detective 1958.

