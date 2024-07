Sudah Tayang di Bioskop, Ini Alur Cerita Film Escape yang Dibintangi Lee Je Hoon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Korea terbaru, Escape resmi tayang di bioskop Indonesia pada Rabu, 10 Juli 2024. Film yang dibintangi oleh aktor ternama Lee Je Hoon dan Koo Kyo Hwan ini menuai antusiasme tinggi di kalangan penggemar film Korea Tanah Air.

Bergenre aksi, militer, dan drama, Escape akan menghadirkan cerita menegangkan yang penuh aksi dan alur tak terduga. Ceritanya akan mengangkat kisah seorang tentara Korea Utara yang ingin memulai kehidupan baru di Korea Selatan. Oleh karena itu, dia pun berusaha untuk kabur dari negara asalnya.

Escape disutradarai oleh Lee Jong Pil yang sukses menggarap sejumlah drama dan film. Di antaranya adalah One Day Off, Samjin Company English Class, The Sound of a Flower, dan The Man from Nowhere.

Seperti apa alur cerita film Escape yang dibintangi oleh Lee Je Hoon? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.





Alur Cerita Escape

Film Escape mengisahkan tentang mantan agen rahasia yang hidup dalam pelarian setelah terlibat dalam misi berbahaya yang gagal. Diceritakan, kamp militer di dekat Zona Demiliterisasi (DMZ) adalah tanah yang terbagi dalam dua perspektif berbeda. Tanah di sisi selatan dikenal sebagai tanah kebebasan. Sedangkan sisi yang berlawanan adalah tanah penindasan.

Sersan Kyu Nam merupakan seorang tentara Korea Utara yang telah merencanakan pelarian ke Korea Selatan untuk waktu yang lama. Dia bermimpi memulai hidup baru untuk membangun masa depan. Sayangnya, rencana Kyu Nam gagal ketika dia tertangkap Departemen Keamanan saat menghentikan seorang prajurit biasa bernama Dong Hyuk yang kabur dari kamp militer.

Dengan risiko dieksekusi, Mayor Departemen Keamanan Negara Hyun Sang mengenali Kyu Nam sejak kecil. Alih-alih menuduh Kyu Nam melakukan pelarian, Hyun Sang memutuskan untuk menjadikan Kyu Nam sebagai pahlawan yang menangkap seorang pembelot.

Dengan begitu, Hyun Sang telah berhasil mengamankan catatan kinerjanya dengan menyelamatkan nyawa Kyu Nam. Meskipun demikian, Kyu Nam masih ingin menjalani hidup dengan caranya sendiri, bukan diatur oleh perintah pemerintah. Hal ini yang membuatnya tidak pernah menyerah untuk menyeberangi perbatasan.

Di sisi lain, Hyun Sang dengan putus asa mencoba menghentikan Kyu Nam. Ini dilakukan Hyun Sang untuk melindungi hidupnya sendiri, yang telah dibangun dengan melepaskan mimpinya yang sebenarnya.





Detail Film Escape

- Judul: Escape

- Judul lain: Talju

- Genre: Aksi, Militer, Drama

- Tanggal rilis: 10 Juli 2024 (Indonesia), 3 Juli (Korea)

- Durasi film: 1 jam 36 menit

- Sutradara: Lee Jong Pil

- Penulis skenario: Kwon Sung Hui

- Perusahaan Produksi: The Lamp

- Distributor: Megabox Plus M

- Bahasa: Korea

- Negara asal: Korea Selatan

- Rating penonton: Remaja berusia 13 tahun atau lebih





Daftar Pemain Escape

Film Escape dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama Korea Selatan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Lee Je Hoon sebagai Im Kyu Nam

2. Koo Kyo Hwan sebagai Ri Hyun Sang

3. Hong Sa Bin sebagai Dong Hyuk

4. Song Kang sebagai Seon Woo Min

5. Esom

6. Lee Ho Jung

7. Shin Hyun Ji

8. Jang Young Nam

9. Shin Dong Hyeon

