Park Gyu Young Jadi Korban Deepfake, Agensi Tegaskan Ambil Langkah Hukum

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dunia hiburan Korea Selatan kembali diramaikan oleh kasus pembuatan dan penyebaran konten deepfake yang menargetkan seorang selebriti ternama. Kali ini, aktris Park Gyu Young menjadi korban terbaru dari kejahatan digital tersebut.

Agensi yang menaunginya, Saram Entertainment, merespons dengan tindakan tegas untuk melindungi artis mereka dari dampak negatif konten palsu yang disebarkan secara ilegal itu.

Baca juga: JYP Entertainment akan Laporkan Pembuat dan Penyebar Video Deepfake TWICE

"Telah terjadi kasus pembuatan dan penyebaran konten deepfake yang menargetkan aktris Park Gyu Young. Perusahaan kami akan menanggapi masalah ini dengan sangat serius," demikian pernyataan resmi yang dirilis Saram Entertainment melalui media sosial mereka pada Selasa, 3 September 2024.

Agensi Park Gyu Young Kumpulkan Bukti

Konten deepfake, yang merupakan video sintetis berbasis AI, kini menjadi ancaman serius bagi para selebriti dan masyarakat umum di Korea Selatan. Saram Entertainment menyatakan bahwa mereka akan terus memantau situasi ini dan mengumpulkan bukti untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan.

"Kami akan terus mengambil sikap tegas terhadap segala aktivitas ilegal yang berkaitan dengan aktor kami. Kami sangat menghargai laporan proaktif dan perhatian dari para penggemar," tulis pihak agensi menambahkan.

Kasus Deepfake di Korea Selatan, Idol K-pop hingga Anak Jadi Korban

Fenomena deepfake ini bukan hanya merugikan Park Gyu Young, tetapi juga mencerminkan pelonjakan kejahatan seks digital di Korea Selatan. Ratusan perempuan dan anak perempuan menjadi korban gambar seksual deepfake yang beredar secara daring, terutama di grup Telegram yang memiliki ribuan pengikut. Tak hanya Saram Entertainment, sejumlah agensi besar lain di industri hiburan Korea juga telah menegaskan untuk mengambil tindakan hukum terhadap pembuat dan penyebar konten deepfake.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Cube Entertainment, agensi yang menaungi girl group (G)I-DLE, belum lama ini membuat pernyataan, "Kami akan mengambil tindakan hukum yang kuat tanpa kelonggaran terhadap mereka yang menciptakan dan menyebarkan konten deepfake." Senada dengan Cube, JYP Entertainment melalui komunitas penggemar resmi TWICE mengumumkan, "Kami sedang mengambil tindakan hukum yang kuat tanpa kelonggaran."

Park Gyu Young dikenal berkat perannya dalam drama-drama populer seperti Sweet Home (2020), Dali and Cocky Prince (2021), Celebrity (2023), dan A Good Day to Be a Dog (2023). Aktris kelahiran 1993 itu juga dikabarkan akan berperan dalam musim kedua Squid Game, yang dijadwalkan tayang pada Desember mendatang.

HANKOOK ILBO | THE KOREA TIMES

Pilihan Editor: JYP Entertainment akan Laporkan Pembuat dan Penyebar Video Deepfake TWICE