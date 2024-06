Single Baru Sabrina Carpenter Telah Dirilis, Pengantar untuk Album Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Sabrina Carpenter telah merilis single baru, Please, Please, Please. Sebagai pengantar album, Sabrina Carpenter merilis single terbaru berjudul Please, Please, Please pada 6 Juni 2024. Dalam video musik yang diunggah di kanal Sabrina, ia tampil sebagai wanita yang baru keluar dari jeruji besi dan terlibat dalam berbagai kejahatan.

Lagu ini merupakan salah satu dari banyak karya yang dalam album Short n’ Sweet. Dalam lagu ini, Sabrina menyampaikan emosi yang kuat dan menggugah hati, mengajak pendengar untuk merenung dan merasakan pesan yang disampaikan. Deretan lagu dalam album Short n’ Sweet kian bersemangat dan terinspirasi beragam emosi.

Album Baru Sabrina Carpenter

“Short n' Sweet Album Baru Aku Hadir 23 Agustus !!!! proyek ini cukup spesial bagiku dan aku berharap ini juga akan menjadi sesuatu yang spesial untukmu,” tulisnya di Instagram dia.

Sebelumnya, Sabrina disoroti di media sosial dengan lagu Espresso. Laporan Variety, single bersertifikasi Platinum ini menjadi hit di tangga lagu di Inggris dan Amerika Serikat, mendorong single lainnya, yaitu Feather yang juga masuk dalam Top 40 Radio.

Dikutip dari Harpers Bazaar, ketika Sabrina Carpenter merilis lagu Espresso pada April, dia dengan santai mencoba menganggapnya sebagai bonus untuk para penggemar. “Hanya ingin mengeluarkan sedikit lagu sebelum Coachella,” tulisnya di Instagram.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Masuknya lagu Please, Please, Please. Album Short n' Sweet dikonfirmasi di situs web Sabrina Carpenter. Informasi pra-pemesanan atau preorder menjelaskan sebagai single debut dari album mendatang.

Dikutip dari Antara, Sabrina Carpenter merilis lagu hit Espresso sebelum tampil dalam festival Coachella pada April 2024. Lagu itu sekarang berada di peringkat 4 tangga lagu Billboard Hot 100.

Pada Februari 2024, ia mengonfirmasi dalam wawancara dengan Maya Hawke, bahwa dia sedang mengerjakan lanjutan dari album studio kelimanya, Emails I Can’t Send, yang dikeluarkan pada 2022. Album Emails I Can’t Send, yang mencakup lagu hit seperti Nonsense, Feather, dan Because I Liked a Boy berada di peringkat ke-23 dalam tangga album Billboard 200.

Pilihan Editor: Sabrina Carpenter Ulang Tahun ke-25, Kuenya Dihiasi Meme Leonardo DiCaprio