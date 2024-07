Produksi Minions 3 Dimulai, Film Animasi Ini akan Tayang 2027

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Minions 3 akan dirilis untuk menambah jajaran film dari waralaba animasi Despicable Me. Dua rumah produksi Universal Pictures dan Illumination menyampaikan pengumuman tersebut setelah Despicable Me 4 debut pada 4 Juli 2024.

Laporan Variety, film animasi Minions 3 dijadwalkan bakal tayang di bioskop pada 30 Juni 2027. Pierre Coffin, yang sebelumnya mengarahkan tiga film Despicable Me dan Minions kembali dipercaya sebagai sutradara untuk proyek Minions 3, dikutip Antara.

Skenarionya ditulis oleh Brian Lynch yang sebelumnya pernah menulis naskah film Minions dan The Secret Life of Pets. Chris Meledandri dan Bill Ryan dari studio animasi Illumination sebagai produsernya.

Tentang Minions

Sejak diluncurkan tahun 2010, film-film Despicable Me dan Minions telah menjadi salah satu waralaba animasi global terbesar. Film Minions: The Rise of Gru yang dirilis pada 2022 menduduki puncak box office global pada akhir pekan pembukaannya dan mencapai rekor untuk penayangan pada hari libur 4 Juli di Amerika dengan perolehan di bioskop domestik sebesar 125 juta dolar. Film Despicable Me 4 hampir mencapai angka tersebut, dengan pendapatan debut di bioskop domestik sebesar 122,6 juta dolar.

Dikutip dari Variety, sejak peluncuran animasi ini pada 2010, film Despicable Me dan Minions telah memikat banyak penggemar. Menurut Peter Debruge selama tujuh dari 14 tahun belakangan, Illumination Entertainment telah menanam salah satu film kartun andalannya yang juga mencakup The Secret Life of Pets dari waralaba populer lainnya. Dari film Despicable Me 2 dan Despicable Me 3 masing-masing meraup untung besar di box office global.

Despicable Me dan Minions adalah dua animasi film yang berbeda dari segi alur cerita. Meski sama-sama bercerita mengenai makhluk kuning bernama Minion, Kedua film ini berbeda tapi saling berhubungan. Perbedaan pertama terletak dari pemeran utama dari kedua film ini. Despicable Me pemeran utamanya ada Gru. Adapun film Minions pemeran utamanya para minion, makhluk kuning yang lucu. Minions 3 akan menjadi film ketujuh dari waralaba Despicable Me. Dari film Despicable Me telah memiliki empat seri sedangkan film Minions nantinya memiliki tiga seri.

