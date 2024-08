Serba-serbi Yoasobi, yang akan Konser di Jakarta pada 2025

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duo asal Jepang Yoasobi akan kembali ke Jakarta untuk naik panggung di Istora Senayan, pada 26 Februari dan 27 Februari 2025. Konser Yoasobi tahun depan akan dipromotori oleh SOZO dan The Sounds Project & Co.

"Yoasobi akan kembali ke Jakarta untuk Asia Tour 2024-2025 mereka! Saksikan penampilan mereka secara langsung di Istora Senayan pada tanggal 26 dan 27 Februari 2025 untuk dua malam yang tak terlupakan," tulis The Sounds Project & Co. di Instagram pada Ahad, 25 Agustus 2024.

Tentang Yoasobi

1. Memulai Karier

Dikutip dari Fandom, Yoasobi debut pada 2019. Grup duo ini terdiri atas produser Ayase dan penyanyi Rira Ikura yang memulai karier dengan membentuk proyek dari situs penulisan kreatif. Mereka merilis lagu pertama Yoru ni Kakeru pada November 2019.

Setelah dirilis lagu ini berhasil menduduki posisi puncak Japan Hot 100 pada Mei 2020. Lagu ini mencapai nomor 16 peringkatnya di Billboard Global 200. Adapun di Billboard Japan Overall Song Chart 2020 mengisi peringkat 1. Yoasobi merilis album mini pertama The Book pada Januari 2021.

2. Musik

Terbentuknya Yoasobi hasil dari keinginan Sony Music Entertainment Jepang untuk membuat lagu yang terinspirasi cerita pendek yang diterbitkan di Monogatary, situs web yang memungkinkan pengguna mengunggah karya tulis kreatif mereka. Kini lagu-lagu Yoasobi mengambil inspirasi dari berbagai media termasuk cerita yang ditulis penulis manga, bahkan surat.

Mereka memperluas kehadiran mereka dengan musik unik yang berasal dari novel dan animasi, dikutip AllKpop. Sejak itu, grup ini telah membawakan lagu-lagu untuk anime, termasuk Beastars, Mobile Suit Gundam, dan Oshi No Ko.

3. Karya Yoasobi

Mereka merilis lagu pertama Yoru ni Kakeru pada November 2019. Lagu pertama Yoasobi, Yoru ni Kakeru terinspirasi dari cerita pendek karya penulis Jepang Hoshino Mayo. Lagu ini viral di YouTube Ayase.

Yoasobi merilis album mini pertama The Book pada Januari 2021. Setelah merilis album tersebut mereka mengadakan pertunjukan langsung pertama bertema Nice To Meet You. Pertunjukan ini memikat 14 ribuan orang selama dua hari.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Februari 2022, Yoasobi meluncurkan proyek Hajimete no Hajimete, empat penulis pemenang Hadiah Naoki akan menulis novel orisinil dan secara berurutan merilis lagu. Pada Agustus, proyek ini diluncurkan di festival Rock.

4. Festival Musik

Yoasobi pernah tampil di Coachella Valley Music and Arts Festival 2024 bersamaan dengan konser tunggal pertama mereka di Los Angeles dan San Francisco.

Yoasobi juga tampil di Lollapalooza dan pertunjukan tunggal di New York dan Boston, Amerika Serikat. Di Jepang, mereka merayakan ulang tahun kelima mereka pada Oktober dan tur dome pertama pada musim gugur 2024.

5. Penghargaan

Dikutip dari Billboard, Yoasobi menduduki puncak teratas Japan Hot 100 di akhir 2023 dengan Idol. Ini lagu tema pembuka serial anime Oshi No Ko yang dirilis secara digital pada April.

Lagu Idol milik Yoasobi menjadi pemegang rekor Jepang sebagai lagu yang paling cepat melampaui 500 juta streaming dan terus meningkatkan angka tersebut. Lagu hit jangka panjang duo J-Pop Yoasobi itu juga menjadi berita utama di Jepang karena mencapai peringkat satu di Billboard's Global Excl.

MARVELA | PUSPITA AMANDA SARI

Pilihan Editor: Antusiasme Tinggi, Yoasobi Gelar Konser 2 Hari di Jakarta Februari 2025