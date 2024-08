Dibintangi Song Joong Ki, Simak Sinopsis Drakor My Youth

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor My Youth berkisah romansa antara dua karakter yang terhubung oleh masa lalu yang kelam. Dibintangi oleh Song Joong Ki dan Chun Woo Hee, drakor ini mengisahkan perjalanan cinta dan pencarian jati diri setelah lebih dari satu dekade terpisah. Drakor ini direncanakan tayang pada 2025. Namun, belum ada keterangan memerinci tanggal dan bulan tayang drakor ini.

Sinopsis My Youth

Dikutip dari Asian Wiki, drakor ini bercerita tentang Sun Woo Hae (diperankan oleh Song Joong Ki), aktor cilik yang dulu bersinar terang. Namun, akibat keserakahan orang dewasa di sekitarnya, ia kehilangan popularitasnya dan hampir tenggelam dalam kekacauan.

Kini, setelah berhasil keluar dari masa lalu yang kelam, ia hidup tenang sebagai novelis dan penjual bunga. Kehidupannya yang damai tiba-tiba terguncang dengan kemunculan Sung Je Yeon (diperankan oleh Chun Woo Hee), cinta pertamanya yang juga memiliki peran penting dalam masa lalunya.

Sung Je Yeon, yang kini bekerja sebagai pemimpin tim di Feel Entertainment, tumbuh dalam keluarga kaya. Namun, kehidupan bahagianya berubah drastis ketika keluarganya mengalami kehancuran. Untuk mencapai kesuksesannya, ia mendekati Sun Woo Hae, yang akhirnya mengganggu ketenangan hidup pria itu. Selama interaksi mereka, Sung Je Yeon juga mulai berubah dan menghadapi masa lalunya yang polos.

Drama ini menggambarkan kedua karakter tersebut, yang pernah saling mendukung di masa-masa tergelap hidup mereka. Bertemu kembali setelah 10 tahun dan mulai membuat momen-momen indah baru bersama.

Pemeran My Youth

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

1. Song Joong Ki sebagai Sun Woo Hae

Sun Woo Hae setelah melewati kehidupan yang penuh kekacauan, ia menemukan kedamaian dalam kehidupannya yang sederhana. Namun, kedatangan Sung Je-Yeon membawa kembali kenangan masa lalunya yang pahit.

2. Chun Woo Hee sebagai Sung Je Yeon

Sung Je Yeon adalah pemimpin tim di Feel Entertainment yang ambisius. Kehidupannya yang dulu nyaman berubah drastis setelah keluarganya jatuh. Ia bertekad untuk meraih kesuksesan, bahkan jika harus mengorbankan ketenangan cinta pertamanya, Sun WooHae.

Selain Song JoongKi dan Chun WooHee, drama ini juga diperankan oleh Lee Joo Myung, Seo Ji Hoon, dan Lee Bong Ryun. My Youth ditulis oleh Park Si Hyun, penulis naskah dari drama populer JTBC Run On. Drakor ini disutradarai oleh Lee Sang Yeop, yang dikenal melalui karya-karyanya seperti Yumi’s Cells, Familiar Wife, dan Shopaholic Louis. Diproduksi oleh HighZium Studio, My Youth dijadwalkan tayang perdana pada 2025.

Pilihan Editor: Cinderella at 2 AM: Sinopsis dan Pemeran Drakor Ini