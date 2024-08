Oasis Reuni Setelah 15 Tahun, Liam dan Noel Gallagher Siap Gelar Tur Konser 2025

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band rock asal Inggris, Oasis akan bersatu kembali untuk menggelar konser tur pada musim panas 2025. Setelah perseteruan selama 15 tahun, kakak beradik Liam Gallagher dan Noel Gallagher dipastikan akan menyapa para penggemar dalam 14 pertunjukan mendatang.

"Senjata-senjata telah berhenti. Bintang-bintang telah sejajar. Penantian panjang telah berakhir. Datang dan saksikan. Tidak akan ditayangkan di televisi," tulis Oasis di Instagram sekiar satu jam lalu.



Jadwal Tur Konser Oasis di Inggris dan Irlandia



Meskipun disebut sebagai tur dunia, pertunjukan yang telah dikonfirmasi sejauh ini hanya berlokasi di Inggris dan Irlandia. Oasis akan membuka turnya dengan tampil di Principality Stadium, Cardiff padap 4 dan 5 Juli 2025. Berlanjut ke Heaton Park, Manchester pada 11, 12, 19, 20 Juli 2025.

Berikutnya, Wembley Stadium di London pada 25-26 Juli dan 2-3 Agustus 2025. Scottish Gas Murrayfield Stadium, Edinburgh menjadi tempat berikutnya pada 8 dan 9 Agustus 2025. Terakhir, Oasis akan mengguncang Croke Park, Dublin pada 16 dan 17 Agustus 2025.

"Kamis ini menandai 30 tahun sejak album debut mereka yang menggetarkan 'Definitely Maybe' dirilis, sementara pada tahun 2025 album kedua yang sama pentingnya '(What's the Story) Morning Glory?' akan mencapai hari jadi yang sama," demikian pernyataan dalam siaran pers, dikutip Variety.

Tiket konser Oasis akan mulai dijual pada Sabtu, 31 Agustus 2024 pukul 9 pagi waktu setempat melalui Ticketmaster, GigsAndTours.com, dan SeeTickets.com.



Awal Rumor Oasis Reuni



Kabar Oasis akan reuni telah menyebar sejak sehari lalu, setelah Liam Gallagher dan Noel Gallagher mengunggah video singkat di media sosial masing-masing yang menampilkan tanggal "27.08.24". Situs web resmi Oasis juga menampilkan tanggal yang sama di halaman utamanya, yang , 27 Agustus 2024.



Oasis Bubar 15 Tahun Lalu

Oasis bubar pada 2009 setelah bertahun-tahun terjadi pertikaian internal, dan akhirnya Noel Gallagher resmi meninggalkan band tersebut sebelum tampil di sebuah festival di dekat Paris. Sebelum bubar, kedua bersaudara itu telah lama memiliki hubungan yang tidak baik dan kabarnya enggan berbicara satu sama lain selama bertahun-tahun setelah bubar.

"Orang-orang boleh menulis dan mengatakan apa pun yang mereka suka, tetapi saya tidak bisa terus bekerja dengan Liam lebih lama lagi," tulis Noel Gallagher, gitaris dan penulis lagu band tersebut, dalam sebuah pernyataan saat itu.

Meskipun Gallagher bersaudara tidak pernah tampil bersama lagi sejak saat itu, keduanya secara rutin membawakan lagu-lagu Oasis di konser solo mereka. Keduanya juga saling melontarkan kritik di media.

