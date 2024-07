Rossa Beberkan Status Hubungannya dengan Afgan, Pernah Pacaran?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rossa akhirnya secara terang-terangan mengakui kedekatannya dengan Afgan. Hal tersebut ia sampaikan ketika hadir dalam acara siniar Denny Sumargo yang videonya diunggah Senin, 15 Juli 2024.

"Gue sama Agan (panggilan akrab untuk Afgan) memang awalnya sahabatan, cuma lama-lama ya memang jadi dekat," ungkap penyanyi perempuan 45 tahun itu ketika ditanya mengenai kejelasan hubungannya dengan Afgan beberapa waktu silam. "Dibilang pacaran juga enggak, tapi memang setiap hari, dulu, barengan sama Agan."

Kedekatan Afgan dengan Anak Rossa

Tidak hadir sendiri, Rossa datang ke acara “CURHAT BANG” tersebut bersama putranya, Rizky Langit Ramadhan. Anak semata wayang yang kerap disapa Rizky itu merupakan anak dari pernikahan Rossa dengan drummer band Padi, Surendro Prasetyo atau Yoyo yang kandas pada 2009 silam.

“Afgan juga dekat sama Rizky, aku dekat sama keluarganya Agan juga,” kata Rossa. Pelantun “Aku Bukan Untukmu” itu mengakui bahwa kedekatan mereka memang tidak pernah diniatkan untuk diteruskan ke jenjang yang lebih serius, dalam hal ini pernikahan. “Memang ada masanya beberapa tahun kita memang bareng-bareng saja,” ucapnya.

Karena menggeluti dunia yang sama, industri musik, bukan hal yang aneh ketika keduanya menjadi tidak terpisahkan. Perbedaan usia yang ada di antara mereka juga tidak menjadi penghalang bagi Rossa dan Afgan untuk menjalin persahabatan hingga hubungan yang lebih spesial.

Beberapa tahun lalu, nama keduanya memang sempat ramai berseliweran di jagat maya dan disandingkan sebagai pasangan. Mereka juga beberapa kali terlihat berbagi momen romantis. Salah satunya saat merayakan ulang tahun Afgan yang jatuh pada Ahad, 27 Mei 2018 lalu. Rossa mengunggah foto dirinya bersama Afgan dengan tulisan yang cukup romantis di Instagram. "Happyyy bday to my vvip @afgansyah.reza , my partner in crime, my 1st dial call. Kali ini doanya dalam hati aku aja ya ???? yang pasti bagus2 ???????????? May Allah Bless You always," tulis Rossa,” tulisnya.

Rossa mengunggah fotonya dengan kekasihnya, Afgan. Foto/Instagram

Pada 2021 silam, Rossa juga pernah mengunggah foto-foto yang menunjukkan kedekatannya dengan Afgan yang lagi-lagi bertepatan dengan ulang tahun pelantun “Bukan Cinta Biasa” itu. Unggahan tersebut sebagai salah satu hadiah ulang tahun Afgan ke-32.

Tanggapan Rizky Soal Kisah Asmara Rossa

“None of my business tapi whatever makes her happy (bukan urusanku tapi apapun yang membuatnya bahagia),” ungkap sang anak yang tahun ini menginjak usia ke-18 tahun ketika ditanya mengenai tanggapannya perihal kisah asmara yang ibunya lalui selama ini.

Kedekatan ibu-anak yang saat ini tinggal di kediaman yang sama itu membuat keduanya tidak pernah merahasiakan apapun satu sama lain. Tidak seperti kisah kebanyakan seorang ibu yang memilih untuk berpura-pura kuat di depan buah hatinya, Rossa yang kadang merasa sedang berada di titik terendahnya memilih untuk terbuka kepada sang anak. “Kalau gue udah capek kuat-kuatan, jadi gue ngomong aja sama dia (Rizky),” ungkap Rossa.

Dari pernyataannya, Rizky merupakan saksi dari perjalanan hidup Rossa karena selama ini telah menjadi tempat berbaginya di kala senang maupun sedih. “Meskipun enggak semua kesulitan diceritain, tapi sebagian besar hidup aku, dia tahu lah,” ungkapnya.

Setelah berkarier di dunia tarik suara selama lebih dari dua dekade, nama dan karya-karyanya bahkan masih tetap eksis hingga saat ini. Meski demikian, dari sudut pandang sang anak, selain penyanyi yang hebat, Rossa juga sosok ibu yang banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja, membanting tulang untuk diri dan keluarganya. Pada siaran siniar tersebut, Rizky mengungkapkan salah satu permintaannya agar sang ibu bisa menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. “Karena Ibu enggak akan selamanya kerja juga, some of it are not worth it.”

