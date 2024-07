Deretan Film dan Drakor yang Dibintangi Gyuri Kara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Gyuri anggota grup K-Pop Kara, belakangan disoroti para penggemarnya. Gyuri mengalami cedera serius yang memaksanya untuk menghentikan semua aktivitasnya sementara.

Dikutip dari Soompi, Big Boss Entertainment, agensi yang menaungi Park Gyuri, mengumumkan pada 13 Juli 2024, Gyuri mengalami patah tulang pipi dan tulang orbital. Akibat cedera ini, ia dioperasi dan membatalkan seluruh jadwalnya selama Juli.

Gyuri mengawali karier aktingnya sejak masih kecil, dan terus aktif membintangi berbagai drama dan film hingga saat ini. Dikutip dari My Drama List, berikut beberapa film dan drakor yang pernah dibintanginya.

1. Lovers in Bloom (2017)

Gyuri memainkan peran sebagai Jang Eun Joo. Drakor ini mengisahkan Moo Goong Hwa, mantan petinju yang setelah kematian suaminya, membesarkan putrinya sendirian. Dikutip dari AsianWiki, Gyuri menerima penghargaan Hallyu Star Award untuk perannya dalam Lovers in Bloom di ajang Korea Drama Awards ke-10 pada 2 Oktober 2017.

2. Two Rooms, Two Nights (2016)

Gyuri berperan sebagai Mi Na, mantan pacar In Seong (Kim Jae-Wook). Mi Na yang tinggal di Jepang ketika memutuskan untuk datang ke Korea untuk mengumpulkan informasi, ia menghubungi In Seong dan mereka memutuskan untuk pergi ke Gangreung. Namun, ketika mereka tiba, situasi menjadi rumit ketika Yoon Joo (Chae Jung-An), kekasih In Seong juga datang. Film ini menyoroti adegan lucu In Seong yang terjebak oleh kebohongannya sendiri ketika mencoba memisahkan dua wanita tersebut.

3. Secret Love (2014)

Secret Love adalah drama yang menampilkan lima cerita cinta yang berbeda, dibintangi oleh anggota grup idola Kara. Gyuri memainkan peran utama dalam episode berjudul Have You Ever Had Coffee with an Angel? sebagai Park Sun Woo. Drakor ini mengeksplorasi berbagai tema cinta.

4. Nail Shop Paris (2013)

Nail Shop Paris drakor romantis. Park Gyuri berperan sebagai Bunny atau Hong Yeo Joo, penulis novel daring yang menyamar sebagai pria dan bekerja di Nail Shop Paris. Drakor ini mengisahkan perjuangan Yeo Joo dalam mempertahankan penyamarannya dan menghadapi berbagai tantangan di tempat kerjanya.

5. Urakara (2011)

Gyuri berperan sebagai dirinya sendiri. Drama ini mengisahkan grup Kara yang bekerja layanan bawah tanah. Tugas mereka membuat targetnya menyukai grup ini. Setiap pekan, bos misterius memberikan target baru kepada mereka.

