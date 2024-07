Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fly Me to the Moon menjadi salah satu film Hollywood yang akan tayang di bioskop Indonesia pada Juli 2024. Film yang dibintangi oleh Scarlett Johansson dan Channing Tatum ini bakal tayang di bioskop seluruh dunia mulai 12 Juli 2024.

Mengusung genre komedi romantis, film karya sutradara Greg Berlanti ini mengambil latar belakang yang berbeda. Ceritanya adalah tentang di balik layar pendaratan bersejarah Apollo 11 di bulan oleh Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika Serikat atau NASA.

Apabila banyak film yang menggambarkan upaya heroik NASA untuk menciptakan sejarah, film ini justru mengambil pendekatan komedi terhadap berbagai teori konspirasi yang populer tentang pendaratan di bulan. Ditulis oleh Rose Gilroy, film ini dibuat berdasarkan cerita karya Kill Kirstein dan Keenan Flynn.

Lalu, bagaimana sinopsis Fly Me to the Moon, film komedi romantis Scarlett Johansson tentang pendaratan di bulan? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.





Sinopsis Fly Me to the Moon

Fly Me to the Moon mengambil latar cerita pada tahun 1960-an. Itu adalah masa ketika rivalitas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet meningkat dan saling berlomba untuk pencapaian bersejarah di luar angkasa.

Suatu hari, seorang pakar pemasaran bernama Kelly Jones didatangkan ke Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional atau NASA. Dia ditugaskan untuk memperbaiki citra NASA di mata publik selama proses pembangunan program luar angkasa dilakukan.

Namun, kehadiran Kelly Jones ternyata menimbulkan perselisihan dengan direktur peluncuran misi Apollo 11 NASA, Cole Davis. Keduanya kerap berselisih dan membuat tugas Cole yang sudah sulit, menjadi semakin sulit.

Ketika Gedung Putih menganggap misi pendaratan Apollo 11 di bulan terlalu penting untuk gagal, Kelly Jones dan Cole Davis diarahkan untuk merencanakan pendaratan palsu di bulan sebagai cadangan.

Hal ini terjadi karena pemerintah saat itu terlalu khawatir akan ada sesuatu yang salah dan menyebabkan Amerika Serikat kehilangan wibawanya di mata dunia. Skema terlarang itu pun diberi nama sebagai Proyek Artemis.

Berbagai peristiwa tak terduga pun terjadi selama misi menjalankan proyek rahasia tersebut. Di samping itu, Kelly dan Cole menjadi semakin dekat satu sama lain seiring dengan berjalannya waktu.





Tentang Film Fly Me to the Moon

- Judul: Fly Me to the Moon

- Tagline film: “Will they make history … or fake it,”

- Genre: Komedi, Romantis

- Tanggal rilis: 12 Juli 2024 (seluruh dunia), 5 Juli 2024 (Amerika Serikat)

- Durasi film: 2 jam 12 menit

- Sutradara: Greg Berlanti

- Penulis skenario: Rose Gilroy, Bill Kirstein, Keenan Flynn

- Produser: Keenan Flynn, Scarlett Johansson, Jonathan Lia, Sarah Schechter

- Bahasa: Inggris

- Negara asal: Amerika Serikat

- Perusahaan produksi: Apple Studios, These Pictures

- Rating usia penonton: Remaja di atas usia 13 tahun





Daftar Pemain Fly Me to the Moon

Fly Me to the Moon dibintangi oleh deretan aktor dan aktris papan atas Hollywood. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Scarlett Johansson sebagai Kelly Jones

2. Channing Tatum sebagai Cole Davis

3. Woody Harrelson sebagai Moe Berkus

4. Ray Romano sebagai Henry Smalls

5. Jim Rash sebagai Lance Vespertine

6. Christian Clemenson sebagai Walter

7. Peter Jacobson sebagai Chuck Meadows

8. Greg Kriek sebagai Kembaran Henry

9. Colin Woodell sebagai Buzz Aldrin

10. Anna Garcia sebagai Ruby Martin

RADEN PUTRI | CINEPLEX | IMDB| INSTAGRAM| HOLLYWOODREPORTER

