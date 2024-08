SM Entertainment Umumkan Artis Virtual naevis akan Debut September 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Artis virtual pertama SM Entertainment, naevis, akan memulai debutnya di dunia nyata pada September 2024. Karakter dari dunia aespa itu akan memulai berbagai kegiatan sebagai seorang seniman.

"naevis akan datang ke DUNIA NYATA," tulis SM Entertainment dalam teaser yang diunggah di media sosial pada Rabu, 21 Agustus 2024. Video berdurasi 27 detik itu diakhiri dengan siluet naevis, dengan wujud perempuan berambut pendek.



naevis sebagai Idol AI



naevis membantu grup aespa dengan membuka POS (Power of Source) yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia digital yang dikenal sebagai Kwangya. naevis akan menggunakan teknologi mutakhir untuk beradaptasi di berbagai platform, konten, dan media.

naevis menampilkan suara dan konten yang diciptakan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Rencananya termasuk memperluas dunia IP-nya melalui musik, webtoon, game, kolaborasi merek, dan barang dagangan.

Dalam video teaser yang baru dirilis, terlihat perjalanan naevis dari dunia digital ke dunia nyata melalui POS. Video tersebut memberikan gambaran menarik tentang transisinya. Pada Jumat, 23 Agustus 2024, sebuah video berjudul The Birth of naevis akan dirilis, menyoroti awal barunya di dunia nyata.



naevis Tampil Mengejutkan di Konser aespa



naevis pernah tampil secara mengejutkan di konser aespa dan menarik perhatian besar. naevis tampil di konser solo kedua aespa, '2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE,' yang diadakan pada 29-30 Juni 2024 di Stadion Indoor Jamsil di Seoul, memberikan penampilan kejutan yang menawan.

Selama pertunjukan, naevis menampilkan kehadiran panggung yang misterius dan mempesona, sesuai dengan perannya sebagai artis virtual pertama dari SM Entertainment dan karakter utama di dunia aespa.

"Dengan menggunakan teknik 3D anamorfik, kami memanfaatkan layar lebar di panggung untuk menciptakan pertunjukan tiga dimensi yang melintasi dunia digital dan dunia nyata," kata koreografer Shim Jae Won dan seniman media Lee Ki Taek mengenai penampilan naevis.

Selain itu, naevis berpartisipasi dalam lagu utama "Welcome To MY World" dari mini album ketiga aespa 'MY WORLD'.

SOOMPI | ALLKPOP

