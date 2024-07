Song Joong Ki Umumkan Istrinya Hamil Lagi, Ini Profil Katy Louise Saunders

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Song Joong-ki mengumumkan istrinya, Katy Louise Saunders sedang mengandung anak kedua mereka. Kabar tersebut disampaikan Song Joong-ki melalui agensinya HighZium Studio pada Senin, 8 Juli 2024.

Awal tahun lalu, dunia hiburan dikejutkan dengan pengumuman pernikahan Song Joong Ki dengan kekasihnya, Katy Louise Saunders. Kabar mengejutkan lainnya adalah Song Joong Ki mengabarkan kalau Katy sedang hamil anak mereka. Publik masih mengingat cerita Song Joong Ki gagal bina rumahtangga dengan aktris Song Hye Kyo.

"Halo. Ini adalah Joongki. Hari ini, saya menyapa Anda karena saya ingin berbagi janji yang lebih membahagiakan dan berharga bagi saya dari apapun," tulis Song Joong Ki melalui fancafe resminya kepada para penggemar pada Senin, 30 Januari 2023.

"Saya telah berjanji untuk melanjutkan hidup bersama dengan Katy Louise Saunders, yang telah berada di sisi saya mendukung saya dan dengan siapa saya menghabiskan waktu yang berharga sambil saling menghargai," tulisnya.

Katy Louise Saunders merupakan aktris kelahiran London, Inggris, 21 Juli 1984, satu tahun lebih tua dari Song Joong Ki.

Song Joong Ki mengungkapkan alasannya yakin menikahi Katy. "Dia memiliki hati yang baik, dan dia telah menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Dia adalah orang yang masuk akal dan luar biasa sampai-sampai saya menghormatinya," tulisnya. "Berkat dia, saya menjadi orang yang lebih baik."

Nama Katy Louise Saunders memang menjadi sorotan selepas dikabarkan melangsungkan pernikahan dengan Song Joong Ki. Kabar bahagia ini disampaikan langsung oleh aktor Korea Selatan melalui pernyataan personalnya di fancafe pada Senin, 30 Januari 2023. Tidak sedikit warganet yang penasaran dengan sosok istri Song Joong Ki ini, terlebih perempuan ini pernah bermain di sejumlah film Holywood.

Melansir imdb.com, Katy Louise Saunders memulai debutnya dunia perfilman sejak berusia 18 tahun dengan bermain di film Italia berjudul A Journey Called Love (2002). Semenjak itu, Katy Louise Saunders pun membintangi sejumlah film dan serial Italia, Amerika, dan Inggris antara lain Third Person (2013), Welcome Home (2018), The Scorpion King: Book of Souls (2018).

Profil Song Joong Ki

Nama Song Joong Ki mulai ramai diperbincangkan masyarakat luas setelah membintangi drama Korea atau drakor Descendants of the Sun sebagai No-tak. Mula ia aktif di industri K-Pop bermula ketika mempersiapkan tes masuk kuliah di Seoul. Ia sempat berkenalan dengan agen yang menawarinya berkarier di industri hiburan. Saat itu ia tidak langsung menyetujui tawaran.

Mengutip Kpopmap, ia memulai debut aktornya dalam film A Frozen Flower pada 2008. Setelah banyak berperan sebagai pemeran pendukung, ia mulai dikenal dalam drama yang berjudul Sungkyunkwan Scandal pada 2010.

Setelah itu ia membintangi The Innocent Man dan A Werewolf Boy pada 2012. Saat membintangi The Innocent Man, ia menunjukkan akting yang menunjukkan kualitasnya sebagai bintang top. Ia juga memenangkan penghargaan tertinggi di KBS Drama Awards untuk peran di film ini.

Di film A Werewolf Boy dia juga dituntut untuk berakting sebagai anak peliharaan serigala tanpa berdialog. Ia mempelajari gerakan serigala dan perlu banyak persiapan. A Werewolf Boy melebihi 7 juta penonton dan menjadi film yang sangat populer. Pencapaian itu membuat tahun 2012 menjadi istimewa untuk Song Joong Ki karena drama dan film yang dibintanginya meledak di pasaran.

Pada Agustus 2013, Song Joong Ki jeda dari dunia akting. Ia mendaftar untuk mengikuti wajib militer di kamp draft ke-102 di Chuncheon. Di sana, ia bertugas di unit infanteri yang ditugaskan untuk melakukan patroli dan melakukan misi pengintaian di sepanjang DMZ dan menyelesaikan tugasnya pada 26 Mei 2015.

Setelah kembali, ia melanjutkan aktingnya untuk Descendants of the Sun pada 2016. Ia dinilai telah tumbuh dalam kemampuan aktingnya.

Pada Juli 2017, ia mengabarkan pernikahannya dengan aktris Song Hye Kyo, lawan mainnya dalam drama Descendants of the Sun. Pada bulan Oktober tahun yang sama, mereka mengadakan pesta pernikahan. Pada 2019, ia mengabarkan kabar perceraian.

Mengutip One TV Asia, ia menerima KBS Drama Award pada 2010. Penghargaan popularitas dan penghargaan pasangan terbaik dengan Yoo Ah In yang masing-masing berasal dari perannya di drama Sungkynkwan Scandal. Film dan serial lan yang diobintanginya antara lain My Name is Loh Kiwan dan Vincenzo.

MICHELLE GABRIELA I MARVELA | MUHAMMAD SYAIFULLOH

