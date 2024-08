7 Aktor dan Aktris Top Korea Selatan Versi Gallup, Ada Kim Soo Hyun Hingga Song Joong Ki

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gallup Korea secara rutin mengukur popularitas figur publik di Korea Selatan. Melalui survei yang melibatkan berbagai kelompok usia, mereka menghasilkan data terkini tentang preferensi publik terhadap aktor, aktris, idol, dan musisi K-Pop.

Gallup Korea baru saja merilis hasil survei terbaru tentang aktor dan aktris terpopuler di Korea Selatan tahun 2024. Persentase suara yang mereka dapatkan menunjukkan tingkat kekaguman publik terhadap para bintang ini. Berikut hasil surveinya.

1. Kim Soo Hyun

Aktor kelahiran 16 Februari 1988, Kim Soo Hyun, telah berkecimpung dalam industri hiburan Korea Selatan sejak tahun 2007. Melalui berbagai peran ikonik dalam drama populer seperti 'The Producers', 'My Love from the Star', dan 'It's Okay to Not Be Okay', namanya semakin dikenal di kalangan penggemar K-Drama. Puncak popularitasnya dicapai pada tahun 2024 dengan perannya sebagai Baek Hyun Woo dalam drama 'Queen of Tears', yang membuatnya meraih 6,4 persen suara dalam survei Gallup Korea.

2. Nam Koong Min



Namkoong Min, aktor kelahiran 12 Maret 1987, telah menghiasi layar kaca sejak tahun 1999. Berkat perannya yang memukau dalam drama 'My Dearest', ia berhasil meraih penghargaan Baeksang dan menduduki peringkat kedua aktor paling populer di Korea Selatan pada tahun 2024 dengan perolehan suara 2,9 persen.

3. Kim Ji Won



Siapa yang tak kenal dengan pesona Kim Ji-won? Aktris cantik ini telah mencuri hati penonton melalui berbagai drama populer. Namun, perannya dalam 'Queen of Tears' bersama Kim Soo Hyun benar-benar membuatnya bersinar. Kesuksesan drama ini membawanya menjadi salah satu aktris paling dicintai di Korea Selatan, menempati posisi ketiga dengan perolehan suara 2,9 persen.

4. Cha Eun Woo

Memperoleh 2,7 persen suara, posisi keempat ditempati oleh Cha Eun-woo, seorang idola sekaligus aktor yang berasal dari grup ASTRO. Lahir pada 30 Maret 1997 di Gunpo, Gyeonggi, Lee Dong-min, nama aslinya, telah aktif di dunia hiburan di bawah naungan Fantagio. Berkat perannya dalam drama seperti 'True Beauty' dan 'Island', Cha Eun-woo berhasil memikat hati penonton dan menjadi salah satu aktor paling populer di Korea Selatan pada tahun 2024.

5. Kim Nam Joo



Dengan pengalaman lebih dari dua dekade di dunia akting, Kim Nam-joo tetap menjadi salah satu aktris paling dihormati di Korea Selatan. Melalui drama-drama seperti 'Queen of Reversals' dan 'Misty', ia telah membuktikan kemampuannya dalam memerankan berbagai karakter. Dalam survei Gallup Korea tahun 2024, ia berhasil meraih posisi kelima dengan perolehan suara 2,7 persen, menunjukkan bahwa pesonanya tidak lekang oleh waktu.

6. Choi Soo Jong



Choi Soo-jong, aktor senior kelahiran 18 Desember 1962, masih menjadi favorit publik. Dalam survei Gallup Korea tahun 2024, ia menempati posisi keenam dengan perolehan suara 2,5 persen. Beberapa drama populernya antara lain 'War of the Roses' dan 'The President'.

7. Song Joong Ki



Lahir pada 19 September 1985, Song Joong Ki memulai karier aktingnya pada tahun 2008 di bawah naungan agensi HiSTORY. Dengan bakat dan visual yang memukau, ia berhasil meraih popularitas yang luar biasa melalui berbagai proyek seperti film 'A Werewolf Boy' dan drama 'Descendants of the Sun'. Dalam survei Gallup Korea tahun 2024, Song Joong-ki berhasil menempati posisi ketujuh dengan perolehan suara 2,4 persen.

