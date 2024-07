Pencapaian Jin BTS, Terbaru Dikabarkan Jadi Pembawa Obor Olimpiade Paris 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jin BTS baru menyelesaikan wajib militer pada 12 Juni 2024. Namun, setelah wajib militer ia memiliki banyak kegiatan. Satu hari setelah kepulangannya dari wajib militer, ia menghadiri acara BTS Festa dan memeluk seribu BTS Army yang beruntung. Saat ini, anggota tertua di BTS sedang mempersiapkan diri comeback sebagai solois sambil menunggu enam anggota BTS lain sedang wajib militer.

Selama berkarier dalam dunia hiburan Korea Selatan, Jin meraih beberapa pencapaian atau penghargaan, baik bersama grup maupun solo. Adapun, penghargaan atau pencapaian yang pernah diraih Jin sebagai berikut.

Artis Global di Afrika Hanteo Music Awards 2022

Menurut Soompi, pada 11 Februari 2022, dalam Hanteo Music Awards 2022, terdapat beberapa nominasi yang diberikan kepada selebritas Korea. Salah satu nominasi dalam acara ini berhasil dimenangkan oleh Jin BTS melalui kategori Artis Global - Afrika. Selain itu, grup Jin, BTS juga memenangkan dua dari empat Daesang (Hadiah Utama) 2022, yaitu Artis Terbaik dan Lagu Terbaik.

Order of Cultural Merit 2018

Pada 8 Oktober 2018, BTS ditentukan sebagai penerima Order of Cultural Merit 2018. Menurut Juru bicara Blue House Kim Ui Gyeom, “Diputuskan bahwa Hwagwan Order of Cultural Merit akan diberikan kepada tujuh anggota BTS yang telah menyebarkan hallyu lebih jauh dan berkontribusi pada pengembangan budaya dan seni populer.” BTS menjadi grup idola pertama yang menerima penghargaan ini. Selain itu, para anggota BTS juga menjadi penerima penghargaan Order of Cultural Merit termuda, termasuk Jin.

Fan N Star Choice Award, The Fact Music Awards 2022

Pada 8 Oktober 2022, The Fact Music Awards mengumumkan pemenang nominasi dalam ajang bergengsi ini. Salah satu pemenang ajang ini diraih oleh Jin BTS melalui kategori Fan N Star Choice Award (individu) 2022. Tak hanya Jin, BTS juga membawa pulang Daesang dengan total tujuh penghargaan. Selain itu, BTS juga memenangkan Artist of the Year, Fan N Star Most Voted Award, Idol Plus Popularity Award, Global Fan N Star Award, dan Fan N Star Choice Award keseluruhan.

The Astronaut Posisi Teratas di K-Pop Top 40 Ranking di Argentina

Dikutip Allkpop, single solo pertama Jin, The Astronaut berhasil mempertahankan posisi teratas dalam K-Pop Top 40 Rangking Vega Radio di Argentina selama 64 minggu berturut-turut. Pencapaian ini menjadi bukti popularitas abadinya. Pada Januari 2024, The Astronaut telah mengumpulkan 126.192 suara di Vega Radio yang melampaui angka 100.000 suara dan terus meningkat.

Dikabarkan Menjadi Pembawa Obor Olimpiade Paris 2024

Pencapain terbaru yang akan diraih Jin adalah menjadi pembawa obor Olimpiade Paris 2024 pada 27 Juli 2024, perwakilan Korea Selatan. Namun, agensinya HYBE mengungkapkan kepada Yonhap, pada 2 Juli 2024 bahwa semua informasi tentang Olimpiade harus dikonfirmasi melalui konsultasi menyeluruh dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC) sebelum diungkapkan ke publik.

“Kami akan segera mengatur dan mengumumkan posisi kami dalam estafet obor,” kata perwakilan agensi, seperti dikutip NDTV.

Jika kabar tersebut benar, Jin BTS akan menjadi pembawa obor Olimpiade Paris 2024 bersama 11.000 orang lainnya dengan latar belakang berbeda. Keterlibatan Jin ini karena popularitas BTS secara global.

RACHEL FARAHDIBA R | HANIN MARWAH

Pilihan Editor: Jin BTS Dikabarkan Jadi Pembawa Obor dalam Olimpiade Paris 2024, Ini Profilnya