Inilah Line Up Prambanan Jazz Festival 2024, Ada Dewa 19 dan JKT48

TEMPO.CO, Yogyakarta - Perhelatan akbar musik di kawasan Candi Prambanan digelar selama tiga hari mulai besok, Jumat, 5 Juli 2024. Inilah urutan penampilan para artis musik dan penyanyi yang siap menghibur para pecinta Prambanan Jazz Festival yang sudah sepuluh tahun ini digelar.

Berikut line up atau urut-urutan musisi dan penyanyi yang akan tampil di Prambanan Jazz Festival.

Prambanan Jazz Festival 2024 Hari 1, Jumat, 5 Juli

Di Festival Show Stage: RAN, Yura Yunita, Nadin Amizah, Mocca feat Olski, Jikustik feat Fanny Soegi, JKT48, Dere, Arumtala, dan Batavia Collective feat Kamga. Di Navasrpm Stage akan dipentaskan Abu Bakar, Nubi Wardana, Latoya de Larasa, Calvin Jeremy, Nadzira Shafa, Zarro Ananta, dan RPM All Star.

Hari 2, Sabtu, 6 Juli 2024

Di Festival Show Stage ada Javier Parisi feat G-Pluck, Maliq D’essentials, Kunto Aji feat Mitty Zasia, Indra Lesmana feat Eva Celia, Sal Priadi, El Corona Gambus, dan Nonaria.

Di Navasrpm Stage ada Panbers, The Mercy’s (Erwin Mercy's Band), Egha De Latoya, Janji, Fatur (Java Jive), Jolene Marie, dan RPM All Stars.

Hari 3, Ahad, 7 Juli 2024

Ada spesial show, yaitu Queen at The Opera. Di Festival Show Stage ada penampilan Tulus, Dewa 19 feat Virzha, Kahitna, Gigi Unplugged, Arditho Pramono, Tantowi Yahya with Crossroads, Trisum, dan KIM (Arsy Widianto, Rachel Rae & Gusty Pratama). Di Navasrpm Stage ada penampilan Yuni Shara, Dormate, Monday Manda, Nadine Abigail, dan Tiara Eve.

“Konsep Prambanan Jazz Festival tahun ini banyak mengusung kolaborasi dan program-program berkelanjutan mulai dari program yang berkolaborasi dengan komunitas,” kata Tovic, CEO Rajawali Indonesia selaku penyelenggara acara saat menggelar konferensi pers pada Rabu, 3 Juli 2024.

