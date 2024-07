John Legend akan Konser di Sentul, Catat Tanggal dan Harga Tiketnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Inggris, John Legend akan menggelar konser di Indonesia tahun ini. Konser bertajuk "An Evening With John Legend: A Night of Songs And Stories" itu akan berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 6 Oktober 2024.

John Legend mengumumkannya secara langsung melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis, 4 Juli 2024. "6 Oktober - sampai jumpa di Jakarta! Dapatkan akses pra-penjualan pertunjukan Jakarta di johnlegend.com dengan kata sandi 'JLASIA24' sebelum tiket mulai dijual Senin, 15 Juli (12.00 PDT/14.00 WIB)," tulisnya.

Harga Tiket Konser John Legend

TGC LIVE dan Lima Group Indonesia selaku promotor juga telah merilis daftar harga tiket konser John Legend di Sentul mendatang. Terdapat tujuh kategori tiket dengan harga termurah mulai dari Rp 900 ribu. Mengutip dari situs SICC, auditorium tersebut mempunyai kapasitas 10.000 kursi.

Berikut daftar harga tiket konser John Legend:

Super VVIP - RSVP only

VVIP - Rp 5.500.000

Diamond - Rp 4.000.000

Gold - Rp 3.200.000

Silver - Rp 2.600.000

Bronze - Rp 1.700.000

Green - Rp 900.000

Perlu dicatat bahwa harga yang tertera belum termasuk pajak pemerintah 10 persen dan biaya platform 5 persen, dan biaya lainnya. Dan seperti yang disebutkan oleh John Legend, promotor juga mengumumkan bahwa prapenjualan atau presale dimulai pada Ahad, 14 Juli 2024. Sementara, penjualan umum dimulai pada Senin, 15 Juli 2024 pukul 14.00 WIB. Tiket bisa dibeli melalui situs web johnlegend.com atau johnlegendindonesia.com.

John Legend telah meraih sejumlah penghargaan bergengsi, termasuk Grammy Awards. Namanya mencapai puncak berkat All of Me yang sukses merajai tangga lagu internasional. Lagu yang ditulisnya itu didedikasikan kepada sang istri, Chrissy Teigen. John Legend juga pernah berduet dengan Meghan Trainor dalam lagu Like I'm Gonna Lose You yang mencapai peringkat 8 di Billboard Hot 100.

