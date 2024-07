Sandiaga Dukung Peluncuran Film Dokumenter All Access to Rossa 25 Shining Years

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan dukungannya terhadap film dokumenter Rossa, yang berjudul All Access to Rossa 25 Shining Years. Ia mengungkapkan dukungannya saat memberikan sambutan melalui video saat konferensi pers yang digelar di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juli 2024.

“Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Menparekraf) mengucapkan selamat pada Inspire Pictures dan Sinemaku Pictures atas film dokumenter All Access to Rossa 25 Shining Years yang akan segera rilis tahun ini,” ujar Sandiaga, dalam video sambutannya itu.

Kata Sandiaga Soal All Access to Rossa 25 Shining Years

Sandiaga menuturkan, film dokumenter tersebut menghadirkan sisi inspiratif dari sosok penyanyi legendaris Indonesia, Rossa. Film itu, dia berharap dapat menjadi pelajaran bagi para penonton dan para musisi pemula dalam bermimpi meniti karier panjang di industri kreatif khususnya di subsektor musik.

“Tidak hanya di industri musik Indonesia, sejak usia belia hingga kini, juga membuatnya menjadi seorang legenda karena perjalanan karier bermusiknya sudah lebih dari 25 tahun lamanya,” kata dia.

Sandiaga juga berharap film dokumenter All Access to Rossa 25 Shining Years bisa meraih sukses dan diterima oleh penonton luas Indonesia dan juga di mancanegara. “Semoga film dokumenter All Access to Rossa 25 Shining Years ini dapat memberikan dampak positif terhadap sektor perfilman dan musik Indonesia, serta menjadi inpirasi untuk para musisi lain agar mendokumentasikan perjalanan karier musik mereka,” tutur mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

(Dari kiri) Produser film dokumenter All Access to Rossa 25 Shining Years Inarah Syarafina, Produser Eksekutif Prilly Latuconsina, Rossa, Intan Bacil selaku Manajer Rossa, dan VP of People and Corporate Operations Time International Ferdinand Mulyanto dalam konferensi pers perilisan poster dan trailer resmi film dokumenter All Access to Rossa 25 Shining Years di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Adinda Jasmine.

Rossa siap mempersembahkan film dokumenter terbarunya, All Access to Rossa 25 Shining Years. Film ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai Rossa, seorang penyanyi yang selama ini dikenal publik hanya dari gemerlap panggung.

"Selama ini mungkin aku dikenal publik sebagai pribadi yang selalu ceria dan terlihat bahagia di depan kamera, padahal kenyataannya tidak selalu begitu," ungkap Rossa di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 Juli 2024.

Rossa Ungkap Tujuan Pembuatan Film Dokumenter Tentang Dirinya

Menurut Rossa, tujuan dari pembuatan film ini juga untuk menunjukkan sisi lain dari kehidupannya yang jarang terlihat oleh masyarakat, terutama para penggemarnya. Selain itu, film dokumenter ini juga akan mengungkap cerita menarik di balik lagu-lagu hits yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya.

Direncanakan tayang di bioskop Indonesia pada 1 Agustus 2024, All Access to Rossa 25 Shining Years diproduksi oleh Inspire Pictures dan Sinemaku Pictures, dengan dukungan dari Time International Films. Produser film ini antara lain Umay Shahab, Inarah Syarafina, Sugi Compros, Boy Rianto Latu, dan Alfreno Kautsar Ramadhan. Selain menjadi bintang utama, Rossa juga berperan sebagai produser eksekutif bersama Irwan D. Mussry, P. Intan Sari, Yahni Damayanti, dan Prilly Latuconsina.

