Link dan Cara Beli Tiket Pestapora 2024, Ada SBY Manggung

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi salah satu daftar pengisi acara untuk festival musik Pestapora 2024. Partai Demokrat pun membenarkan kabar tersebut.

“Benar. Bapak direncanakan akan memenuhi undangan dari penyelenggara Pestapora,” ujar Kepala Staf Fraksi Demokrat Yan Harahap kepada Tempo, Rabu, 3 Juli 2024.

Informasi terkait partisipasi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat di festival musik tahunan Indonesia itu, pertama kali diketahui melalui unggahan di akun Instagram resmi Pestapora. Nama SBY berada di antara ratusan musisi yang akan mengisi acara tersebut.

Adapun beberapa lineup Pestapora adalah White Shoes and The Couple Company, The Adams, The Brandals, Sal Priadi dan lainnya. Lalu, bagaimana caranya jika ingin menonton festival musik dengan pengisi acara ratusan musisi itu? Berikut rangkuman informasi mengenai link dan cara beli tiket Pestapora 2024.

Link Beli Tiket Pestapora

Pestapora adalah festival musik Indonesia yang digelar sebagai selebrasi perayaan kegembiraan melalui musik. Acara ini akan berlangsung di Gambir Expo & Hall D2 JIEXPO, Kemayoran, Jakarta diselama tiga hari berturut-turut, yakni pada 20, 21, dan 22 September 2024.

Pemesanan tiket Pestapora dapat dilakukan di platform penjualan tiket resmi, Loket. Penjualan tiket Presale 3 ini telah dimulai pada 3 Juli 2024 pukul 19.00 WIB hingga 31 Juli mendatang pukul 23.59 WIB.

Selain pertunjukan musik, acara yang diselenggarakan oleh Boss Creator ini juga menyuguhkan berbagai aktivitas lain yang memberikan pengalaman dan kegembiraan yang berbeda.

Cara Beli Tiket Pestapora

Tiket Pestapora Presale 3 dijual dengan harga Rp 600 ribu untuk tiket masuk selama tiga hari atau 3 days pass. Sebelum membeli tiket, perlu diketahui bahwa setiap akun maksimal melakukan pembelian sebanyak 4 tiket selama periode penjualan. Setiap tiket berlaku untuk satu orang untuk satu kali masuk selama tiga hari, yakni 20, 21, dan 22 September 2024.

Adapun cara beli tiket Pestapora adalah sebagai berikut:

1. Kunjungi platform penjualan tiket resmi Loket melalui tautan loket.com.

2. Cari acara dengan kata kunci “Pestapora 2024”

3. Klik pada banner “Pestapora 2024”

4. Sistem akan membawa Anda ke halaman acara. Setelah itu, klik “Pesan Tiket”

5. Pada ‘Presale 3 – 3 Days Pass’ masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli.

6. Kemudian klik “Pesan Sekarang”

7. Pada halaman ‘Terms and Condition’ klik “Agree”

8. Berikutnya, isi data diri yang dibutuhkan. Mulai dari nama depan, nama belakang, email, nomor ponsel, nomor identitas (KTP/Paspor, dan lain-lain), tanggal lahir, jenis kelamin, dan kota domisili.

9. Apabila Anda ingin menerima notifikasi pemesanan tiket melalui nomor WhatsApp, centang pada kolom “Ya”

10. Setelah itu klik “Lanjut”

11. Anda akan diarahkan ke laman pembayaran tiket dan pilih metode pembayaran.

12. Selesaikan proses pembayaran dan tiket elektronik akan dikirim melalui alamat email yang telah didaftarkan sebelumnya.

