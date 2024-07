Mahalini hingga Azizah Salsha akan Jadi Bridesmaid Pernikahan Aaliyah Massaid

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pernikahan Aaliyah Massaid dengan Thariq Halilintar sudah semakin dekat. Aaliyah sudah menentukan sahabat terdekatnya yang akan menjadi pendamping pengantin perempuan atau bridesmaid di hari bahagianya nanti.

Anak kedua dari Reza Artamevia dengan mendiang Adjie Massaid itu mulai mengirimkan paket undangan kepada beberapa sahabatnya. Bagian atas kotak tersebut tertulis nama para sahabat, disertai tanggal pernikahan Aaliyah dan Thariq. Di dalamnya berisi kain yang diduga akan menjadi seragam mereka sebagai bridesmaid.

Terdapat secarik kertas bertuliskan, "Now act surprised like you no idea this was coming. Will you be my Bridesmaid? (Sekarang bersikaplah terkejut seolah kamu tidak tahu ini akan terjadi. Maukah kamu menjadi Bridesmaidku?)."



Siapa Saja Bridesmaid Aaliyah Massaid?



Beberapa sahabat yang telah menerima undangan tersebut adalah Mahalini, Azizah Salsha, Alyssa Daguise, Anissa Ica, dan Septining Tyas. Semuanya membagikan foto kotak tersebut dan menjawab bahwa mereka bersedia menjadi bridesmaid Aaliyah.

Mahalini yang disebut Aaliyah sebagai wedding organizer atau WO pribadinya, mengungkapkan perasannya yang ikut gelisah menjelang hari H. "Ikut pusing mikirin yang bentar lagi jadi bini orang," tulis Mahalini yang juga baru menikah dengan Rizky Febian, di Instagram Story pada Rabu, 3 Juli 2024.

Kemudian, Alyssa Daguise juga mengaku sudah tidak sabar menyaksikan Aaliyah menikah. "Akan menjadi suatu kehormatan untuk menjadi bridesmaidmu. Tidak sabar untuk menyaksikan hari paling bahagia dalam hidupmu!" tulis Alyssa yang belakangan dikabarkan kembali berpacaran dengan Al Ghazali, di Instagram Story.

Hal serupa juga dirasakan oleh Azizah Salsha. Istri dari pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan itu menuliskan di Instagram Story pribadinya, "Ga sabar pake ini di hari spesialmu," merujuk pada kain seragam yang diberikan oleh Aaliyah.

Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar menggelar acara pertunangan pada Ahad, 23 Juni 2024. Acara lamaran tersebut dihadiri oleh keluarga besar mereka itu disiarkan langsung di kanal YouTube Thariq Halilintar. Setelah lamaran diterima, ibunda Thariq memakaikan Aaliyah sebuah kalung. Kemudian orang tua Thariq dan Aaliyah saling memberikan seserahan secara bergantian. Diduga pernikahan Aaliyah dan Thariq akan berlangsung akhir Juli 2024 pada hari Jumat.

