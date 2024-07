Deretan Penghargaan untuk Shah Rukh Khan, Terbaru akan Menerima dari Locarno Film Festival

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Bollywood Shah Rukh Khan akan menerima penghargaan pencapaian Honorary Leopard dari Festival Film Locarno. Penghargaan ini menandai pencapaian yang signifikan bagi Shah Rukh Khan yang telah membintangi banyak film dalam berbagai genre.

Dikutip dari Variety, Shah Rukh Khan dijadwalkan hadir di Locarno untuk menerima penghargaan tersebut di tempat terbuka Piazza Grande, pada 10 Agustus 2024. Di acara ini, film drama tahun 2002, Devdas, yang dibintangi Khan sebagai karakter utama, seorang pecandu alkohol yang tragis, akan diputar. Film ini, yang dinominasikan untuk British Academy Film Awards (BAFTA) dan memenangkan banyak penghargaan di India.

Pada 2023, Shah Rukh Khan masuk dalam daftar Variety 500 sebagai salah satu dari 500 pemimpin bisnis hiburan global teratas. Setelah jeda lima tahun, Khan kembali dengan dua film yang tayang pada 2023, Pathaan dan Jawan, yang terakhir diproduksi oleh Red Chillies Entertainment, perusahaan produksi dan rumah VFX milik dia.

Dikutip dari Fandom, berikut deretan penghargaan yang pernah diterima Shah Rukh Khan:

1. Asianet Film Awards

- 2012 - Penghargaan Prestasi Seumur Hidup

- 2014 - Kategori Ikon Internasional Sinema India

2. BIG Star Entertainment Awards

- 2010 - Aktor Film Dekade Ini (Pria)

- 2013 - Bintang Plus Penghibur Terbaik Tahun Ini

- 2013 - Jodi Of The Year (bersama Deepika Padukone)

- 2013 - Penghibur dalam Aksi

3. Bollywood Movie Awards

- 1999 - Aktor Paling Sensasional

- 1999, 2003, 2005 - Aktor Terbaik

4. ETC Bollywood Business Awards

- 2012 - Aktor Paling Menguntungkan di Industri Film India

5. FICCI Frames Excellence Honours

- 2009 – Salah satu di antara 10 penerima IIFA-FICCI Frames Awards untuk Penghibur Paling Berpengaruh Dekade ini

- 2010 – Penghargaan Hiburan Global dan Kepribadian Media di FICCI Frames 2010 Excellence Awards.

6. Filmfare Awards

- 1993 - Debut Terbaik

- 1994, 1996, 1998, 1999, 2003, 2005, 2008, 2011 - Aktor Terbaik

- 1995, 2001 - Penghargaan Kritikus untuk Aktor Terbaik

- 1995 - Penjahat Terbaik

- 2002 - Penghargaan Khusus Trofi Konsulat Swiss

- 2004, 2005 - Power Award

7. Global Indian Film Awards

- 2005 - Aktor Terbaik

- 2005 - Aktor Pria Paling Banyak Dicari di Internet

8. International Indian Film Academy Awards

- 2003, 2005, 2008, 2011 - Aktor Terbaik

- 2009 - Bintang Dekade Ini

- 2003 - Bintang Digital Tahun Ini

9. Indian Television Academy Awards

- 2008 - Aktor Terbaik

10. Indian Telly Awards

- 2008 - Penyiar TV Terbaik

11. Lions Gold Awards

- Keunggulan di Bidangnya

- Aktor Terbaik

12. Mirchi Music Awards

- 2014 - Wajah Musik Romantis

13. NDTV Indian of the Year Awards

- 2007 - Penghargaan Spesial

- 2010 - Ikon NDTV Penghargaan Hiburan selama 21 tahun

14. NDTV Profit Business Leadership Awards

- 2012 - Pengusaha Kreatif Tahun Ini

15. Nickelodeon Kids Choice Awards India

- 2013 - Aktor Terpopuler

- 2016 - Ikon Anak Terbaik Tahun Ini

16. Producers Guild Film Awards

- 2008, 2010 - Aktor Terbaik

- 2012, 2014 - Penghibur Terbaik Tahun Ini (Pria)

17. Sansui Awards

- 1998, 1999, 2001, 2002, 2003 - Aktor Terbaik

18. Screen Awards

- 1996, 2005, 2008, 2012, 2014, 2015, 2016 - Aktor Terbaik

- 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2016 - Jodi Nomor 1

19. Stardust Awards

- 2013, 2014, 2015 - Bintang Tahun Ini

- 2015, 2016 - Aktor Terbaik dalam Thriller atau Aksi

20. The Asian Awards

- 2020 - Kontribusi Luar Biasa pada Sinema

21. Vijay Awards

- 2013 - Excellence in Indian Cinema

- 2014 - Penghibur Sinema India

22. Zee Cine Awards

- 1998, 1999, 2003, 2005, 2008, 2012, 2014 - Aktor Terbaik

- 2004 - Superstar Terbaik Tahun Ini (Pria)

- 2007 - Penghibur Bioskop Menyenangkan Tahun Ini

- 2013 - Ikon Pria Internasional

- 2018 - Kehormatan Khusus Atas Kontribusinya pada Sinema dan Televisi Selama 25 Tahun

