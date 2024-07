Sinopsis Serendipity's Embrace, Drakor Terbaru Kim So Hyun dan Chae Jong Hyeop

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor terbaru, Serendipity’s Embrace resmi mengumumkan tanggal tayang perdananya. Drama yang juga dikenal dengan judul ‘Is It a Coincidence?’ atau ‘Is It Fate?’ itu akan tayang mulai 22 Juli 2024 di saluran tvN.

Drakor yang satu ini merupakan hasil adaptasi dari webtoon populer berjudul “Uyeonligga?” karya Nam Ji Eun dan illustrator Kim In Ho. Dialihwahana oleh sutradara Song Hyun Wook, Serendipity’s Embrace dibintangi oleh aktris dan aktor ternama, yakni Kim So Hyun dan Chae Jong Hyeop.

Melansir dari Soompi, drama Korea ini akan menceritakan tentang kisah anak muda yang menemukan cinta sejati dan impiannya setelah tidak sengaja bertemu dengan cinta pertamanya. Meski telah 10 tahun berlalu, mereka masih menyimpan perasaan tersebut diam-diam.

Lantas, bagaimana sinopsis Serendipity Embrace, drakor terbaru Kim So Hyun dan Chae Jong Hyeop? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Sinopsis Serendipity’s Embrace

Serendipity’s Embrace bercerita tentang seorang perempuan bernama Lee Hong Joo yang berprofesi sebagai produser animasi. Saat ia duduk di kelas 3 SMA, ia jatuh cinta untuk pertama kalinya.

Sayangnya, dia mengalami putus cinta yang berat dan menyebabkannya skeptis terhadap cinta, karena kenangan masa lalu yang menyakitkan.

Setelah 10 tahun berlalu, ia bertemu Kang Hoo Young yang menyaksikan beberapa momen masa lalunya yang menyedihkan.

Di sisi lain, Kang Hoo Young adalah seorang perencana keuangan yang sangat cerdas dan tinggal di Amerika Serikat. Karena kecerdasannya, dia bahkan tidak perlu bekerja keras untuk mencapai hasil luar biasa yang diinginkannya.

Kendati memiliki karier yang gemilang, Kang Hoo Young merasa bosan dengan kehidupannya yang terus berulang dan itu-itu saja. Dia lalu memutuskan kembali ke Korea Selatan dan mendapati hatinya berdebar setelah sekian lama.

Dia juga tidak menyangka akan bertemu kembali dengan Lee Hong Joo, cinta pertamanya sejak SMA, setelah 10 tahun berlalu. Gelombang emosi yang kuat pun kembali dirasakan Kang Hoo Young.

Kehidupan Lee Hong Joo akan ditemani oleh sahabat masa SMA-nya yang pemalu, Kim Hye Ji. Kini dia telah menjadi seorang guru bahasa Inggris yang selalu tulus dalam mencintai apapun. Ada juga Bang Joon Ho, seorang penulis novel populer berjiwa bebas yang ingin mengubah masa lalu.

Detail Drama Serendipity’s Embrace

Judul: Serendipity’s Embrace

Judul lain: Is It a Coincidence?, Is It Fate?, Uyeonilgga?

Genre: Romantis, Komedi, Masa muda

Tanggal tayang perdana: 22 Juli 2024

Jadwal tayang: Setiap Senin dan Selasa

Jumlah episode: 8 episode

Durasi per episode: 1 jam 10 menit

Saluran tayang: tvN

Sutradara: Song Hyun Wook

Penulis skenario: Nam Ji Eun (webtoon), Kim In Ho (webtoon), Park Geu Ro

Hasil adaptasi: Webtoon “Uyeonilgga” yang dirilis pada 2011 silam.

Bahasa: Korea

Negara asal: Korea Selatan

Rating usia: Remaja di atas usia 15 tahun

Daftar Pemain Serendipity’s Embrace

Drakor hasil adaptasi webtoon ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama asal Korea Selatan. Berikut daftar beberapa pemainnya:

Kim So Hyun sebagai Lee Hong Ju Chae Jong Hyeop sebagai Kang Hu Young Yun Ji On sebagai Bang Joon Ho Kim Da Som sebagai Kim Hye Ji Yoon Jun Won sebagai Joseph Oh Hwang Sung Bin sebagai Kim Kyung Taek Lee Won Jung Park Jung Hoon Park Woo Young Seo Ye Bin

RADEN PUTRI

