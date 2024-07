Lagu 'Gala Bunga Matahari' Sal Priadi, Penyampai Rindu Bagi Orang Terkasih yang Telah Tiada

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu ciptaan solois Sal Priadi bertajuk “Gala Bunga Matahari” ramai digunakan warganet dalam unggahan-unggahan tentang orang-orang terkasih yang sudah tiada. Lagu tersebut berasal dari album terbaru Sal yang dirilis pada 30 April kemarin bertajuk MARKERS AND SUCH PENS FLASHDISKS, yang secara garis besar membahas perihal cinta multidimensional.

Hingga tulisan ini dibuat, lagu yang melibatkan Gala Yudhatama (Hursa) dalam pembuatannya tersebut telah didengar lebih dari 3,5 juta kali di layanan musik Spotify. Video musik yang diunggah di YouTube juga sudah ditonton sebanyak lebih dari 875 ribu kali. Lagu “Gala Bunga Matahari” yang diunggah secara resmi di platform TikTok oleh Sal Priadi juga sudah digunakan lebih dari 43 ribu kali dalam beragam foto dan video.

Melalui laman Instagram, Sal mengungkapkan rasa terima kasihnya untuk antusias serta partisipasi para pendengarnya yang masif terhadap lagu “Gala Bunga Matahari”. “Tuhan memberikan saya pengalaman mencicipi keindahan proses penciptaan, lewat lagu lagu yang saya tulis. Saya percaya Dia hadir di ruang ruang sendiri saya merenungi makna, mencatat kejadian, memberinya alur bunyi, menimang hingga menyerukannya dari panggung ke panggung,” tulisnya pada Selasa, 2 Juli 2024.

Ia melanjutkan, “terutama di lagu ini, 'Gala Bunga Matahari'. Saya menolak percaya bahwa lagu ini saya yang tulis. Kulo mung batur. Saya hanya seorang pelayan. Saya hanya arus, saya dilintasi. Matur nuwun sanget Gusti Pangeran. Sendiko dawuh,” Sal melanjutkan, menyertakan ungkapan terima kasih dalam bahasa Jawa halus.

Tentang Lagu "Gala Bunga Matahari" - Sal Priadi

Jika ditelisik dari muatannya, lagu Sal Priadi yang berdurasi 3 menit lebih 29 detik tersebut menceritakan sudut pandang seseorang yang sedang mengalami kehilangan. Lirik yang membangun lagu tersebut bagai sebuah cerita tentang kerinduan seseorang yang memproyeksikan orang terkasihnya yang sudah tiada bagai bunga matahari yang mekar di taman. Bahwa masih ada kebahagiaan yang pada akhirnya bisa ditemukan meski saat menghadapi kesedihan.

Selain Gala, Sal juga menggaet Rifan Kalbuadi, kali ini untuk memproduseri lagu “Gala Bunga Matahari” dan satu lagu lainnya, “I’d like to watch you sleeping”. Sebagaimana yang tertulis pada siaran pers yang Tempo terima pada 25 Mei 2024 lalu, sang produser sendiri mengakui bahwa lagu tersebut merupakan salah satu lagu yang sangat sentimentil. Bagi Rifan, salah satu tantangan yang ia hadapi dalam memproduseri lagu tersebut adalah untuk menyampaikan pesan yang dikandung lagunya dengan menonjolkan vokal Sal Priadi.

Sal Priadi Terima Banyak Hal Tak Terduga Berkat Lagu "Gala Bunga Matahari"

Di dalam keterangan pada unggahannya di Instagram, Sal Priadi juga menceritakan pengalaman haru setiap ia menerima kisah-kisah duka yang dikirimkan para pendengar kepadanya. Meski sering memberikan respons berupa candaan, dirinya mengaku menangis hampir setiap hari karena kisah-kisah tersebut.

“Maaf kalau respon saya banyak bercandanya, seringkali haha hihi jadi cara terbaik menyamarkan renung duka. Sebisa mungkin saya selalu ikut berdoa untuk orang orang terkasihmu yang pamit duluan itu. Titip doakan orang orang terkasihku juga,” tulisnya.

Di dalam keterangan tersebut, Sal juga menyelipkan kisah menemui orang terkasihnya yang sudah tiada di dalam mimpi, pada hal ini yang dimaksud adalah neneknya yang wafat beberapa tahun lalu. “Demi Tuhan 2 malam lalu, nenek saya yang beberapa tahun lalu wafat, mampir di mimpi, cerita dia sudah berkumpul bersama kakaknya, orang orang terkasihnya,” tulisnya. “Saya terbangun, dan tersenyum lebar,” Sal menutup tulisannya.

Lirik Lagu "Gala Bunga Matahari"

Mungkinkah

Mungkinkah

Mungkinkah

Kau mampir hari ini

Bila tidak mirip kau jadilah bunga matahari

Yang tiba-tiba mekar di taman

Meski bicara dengan bahasa tumbuhan

Ceritakan padaku

Bagaimana tempat tinggalmu yang baru

Adakah sungai sungai itu benar benar

Dilintasi dengan air susu

Juga badanmu tak sakit sakit lagi

Kau dan orang orang di sana muda lagi

Semua pertanyaan

Temukan jawaban

Hati yang gembira sering kau tertawa

Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda

Mungkinkah

Mungkinkah

Mungkinkah

Kau mampir hari ini

Bila tidak mirip kau jadilah bunga matahari

Yang tiba-tiba mekar di taman

Meski bicara dengan bahasa tumbuhan

Kan ku ceritakan padamu

Bagaimana hidupku tanpamu

Kangennya masih ada disetiap waktu

Kadang aku menangis bila aku perlu

Tapi aku sekarang sudah lebih lucu

Jadilah menyenangkan seperti katamu

Jalani hidup dengan penuh suka cita

Dan percaya kau ada dihatiku selamanya

Mungkinkah

Mungkinkah

Mungkinkah

Kau mampir hari ini

Bila tidak mirip kau jadilah bunga matahari

Mungkinkah

Mungkinkah

Mungkinkah

Kau mampir hari ini

Bila tidak sekarang janji kita pasti kan bertemu lagi



