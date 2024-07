Kembali ke Disney untuk Freaky Friday 2, Lindsay Lohan: Seperti Anak Kecil Lagi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Lindsay Lohan resmi mengonfirmasi akan berpartisipasi menjadi bagian dari proyek film Freaky Friday 2 yang merupakan sekuel dari Freaky Friday yang ditayangkan pertama kali pada 2003 silam. Baginya, kembali membintangi film yang membawa namanya sebagai aktris belia bagai menapak tilas masa kecilnya.

“Bagiku, itu adalah saat aku sering pergi ke Disney," kata Lindsay dalam sebuah video wawancara dengan Nightline yang diunggah pada Sabtu, 29 Juni 2024. "Dan kembali ke dunia Disney karena itu bukan hanya Freaky Friday. Bagi saya, itu juga The Parent Trap. Itulah Confessions of a Teenage Drama Queen. Itulah Herbie,” katanya melanjutkan, menyebutkan film-film dengan karakter-karakter ikonik yang pernah ia bintangi.

Memainkan peran anak kembar, Hallie James dan Annie James, seorang diri dalam The Parent Trap (1998) menjadi proyek debut Lindsay sebelum akhirnya membintangi serangkaian film keluaran Disney. Beberapa di antaranya adalah Life-Size (2000), Get a Clue (2002), ada pula Freaky Friday (2003), Confessions of a Teenage Drama Queen di tahun 2004, dan Herbie: Fully Loaded satu tahun setelahnya.

Aktris berusia 38 tahun itu bahkan mengakui bahwa mendapat kesempatan untuk kembali menyusuri memori yang tersimpan selama menjadi bagian dari proyek-proyek film Disney di masa lampau membuatnya kembali seperti anak kecil lagi. “Ada sangat banyak momen bagi saya. Jadi ketika saya sampai di sana (Disney), saya merasa seperti anak kecil lagi," ucapnya dengan senyum mengembang. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas seluruh momen dan pengalaman yang membawanya hingga hari ini.

Bocoran Film Freaky Friday 2

Di dalam wawancara yang sama, Lindsay Lohan juga memberikan sedikit bocoran soal film Freaky Friday 2 yang dicanangkan akan tayang pada 2025 mendatang. Ia mengungkapkan, sebagaimana judulnya, film yang kembali mempertemukan Lindsay Lohan dengan Jamie Lee Curtis, akan menjadi lebih “aneh” dari yang bisa diharapkan penonton.

Lindsay Lohan berperan sebagai Anna Coleman dalam pembuatan ulang film klasik Disney tahun 1976 (yang didasarkan pada buku tahun 1972 karya Mary Rodgers), bersama dengan Jamie Curtis sebagai ibu Tess Coleman. Keduanya akan mengalami kejadian aneh dan merasakan pertukaran tubuh sehingga harus menjalani hari-hari mereka sebagai satu sama lain. Pemeran lain seperti Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky dan Rosalind Chao juga akan kembali.

