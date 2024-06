Konser TREASURE Hari Pertama di Jakarta, Ungkap Rasa Rindu pada TEUME Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-pop TREASURE kembali menggelar konser di Indonesia pada Sabtu, 29 Juni 2024. Konser bertajuk "TREASURE Relay Tour Reboot" itu berlangsung selama dua hari, hingga Ahad, 30 Juni 2024 di Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta.

Di hari pertama pertunjukannya, Hyunsuk Cs langsung sukses memukau TEUME, sebutan penggemar TREASURE. Bahkan dari lagu pertama yang mereka bawakan, "BONA BONA".

Menampilkan lagu dengan energik, aksi panggung TREASURE yang powerfull didukung dengan tata pencahayaan lampu luar biasa. Suasana semakin meriah dengan tambahan kembang api panggung dan sorak sorai para penonton.

TREASURE Ungkap Rasa Rindu

Setelah membawakan sejumlah lagu, TREASURE akhirnya menyapa para penonton yang hadir. Mereka pun memperkenalkan diri satu per satu. Mulai dari Hyunsuk, Jihoon, Yoshi, Doyoung, Asahi, Jungwoo, Jaehyuk, Junkyu, Haruto, hingga Junghwan.

"Sayang! Aku Junghwan, mari kita buat kenangan bersama," ucap maknae atau anggota termuda, TREASURE itu.

Konser 2024 TREASURE RELAY TOUR (REBOOT) IN JAKARTA pada Sabtu, 29 Juni 2024 di Indonesia Arena GBK Senayan. TEMPO/Raden Putri

Para anggota juga mengungkapkan rasa rindunya kepada TEUME Indonesia. Seperti Jaehyuk, dia mengatakan sangat senang bisa kembali konser di Indonesia. Hal serupa diungkapkan oleh sang main dancer, Doyoung. "Kangen banget sama kalian," kata Yoshi.

TREASURE Bawakan Lagu Ciptaan Yoshi untuk Pertama Kali

Dalam konser kali ini, TREASURE membawakan berbagai lagu hitnya. Mulai dari "Jikjin", "BOY", "I LOVE YOU", hingga lagu terbaru "KING KONG".

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu hal yang menarik perhatian adalah saat TREASURE membawakan lagu "Stupid". Haruto mengatakan, itu adalah lagu ciptaan Yoshi yang dibuat dengan penuh perasaan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa melewatkan lagu tersebut begitu saja.

Yoshi pun mengungkapkan rasa senangnya dapat membawakan lagu buatannya untuk pertama kali di Indonesia. "Aku sangat senang bisa membawakan lagu ciptaanku untuk pertama kali di Indonesia," ujarnya.

Pada konser hari pertama ini, TREASURE tampil selama kurang lebih 2 jam. Selain membawakan sejumlah lagu hitnya. Mereka juga menampilkan lagu-lagu unit, antara lain "MOVE" dari unit T5, "G.O.A.T" dari unit rap, dan "THE WAY TO" dari unit vokal.

Sebagai informasi, konser TREASURE masih akan berlangsung pada Ahad, 30 Juni 2024, sebagai hari terakhir dari rangkaian “TREASURE Relay Tour Reboot.”

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Mengenal Treasure, Grup K-Pop yang Baru Merilis Single King Kong