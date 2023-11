Taeyeon Luapkan Emosi Mendalam Lewat 6 Lagu di Mini Album To. X

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Leader Girls' Generation atau SNSD, Taeyeon merilis mini album solo berjudul To. X pada Senin, 27 November 2023. Selain menjadi judul album, To. X juga adalah lagu utamanya dan video musiknya sudah diputar mengumpulkan lebih dari 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube SMTOWN.

Taeyeon secara aktif berkontribusi dalam proses penulisan lagu. "Taeyeon berbagi perspektif mengenai tema dan konsep lirik, yang mengarah pada sebuah album yang menjanjikan akan beresonansi dengan emosinya yang mendalam," kata SM Entertainment melalui siaran pers resmi, dikutip dari The Korea Times.

Lagu To. X bergaya R&B memadukan suara gitar dengan melodi berirama, sementara liriknya menangkap emosi perpisahan yang terjadi saat seseorang menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa mengendalikannya.



Album To. X Taeyeon Dominasi Tangga Lagu

Taeyeon menyapu posisi pertama di tangga lagu domestik dan internasional melalui mini album kelimanya kali ini pada Selasa, 28 November 2023. Album To. X menduduki peringkat pertama di 18 wilayah di seluruh dunia, termasuk Vietnam, Hong Kong, Malaysia, Thailand, Makau, Kamboja, dan Latvia.

Album ini telah menduduki peringkat pertama di iTunes Worldwide Album Chart, pertama di chart penjualan album digital QQ Music, platform musik terbesar di Cina, dan pertama di chart penjualan album digital Kugou Music.

Album ini tidak hanya menduduki peringkat pertama di chart rekaman domestik utama seperti Hanteo Chart, tetapi juga peringkat pertama di Melon Hot 100, dan di berbagai chart musik seperti Bugs, Genie, dan Vibe.

Taeyeon juga merencanakan berbagai macam konten untuk para penggemarnya dalam rangka perilisan album terbaru. Kemarin, TAEYEON 'To. X' Countdown Live disiarkan di berbagai platform online, termasuk YouTube Taeyeon dan TikTok Girls' Generation. Selain itu, Letter 'To. X' Concept Room sudah dibuka di ON THE MOVE di Distrik Seongdong, Seoul, mulai hingga Minggu, 3 Desember 2023.

