Deretan Film yang Diadaptasi dari Video Game

TEMPO.CO, Jakarta - Adaptasi film dari permainan atau game ataupun video game telah menjadi tren umum dalam industri hiburan barat. Banyak film yang diambil dari game menawarkan pengalaman menarik dan menghibur bagi penonton.

Film-film ini sering memuaskan para penggemar video game dengan membawa cerita dan karakter-karakter dalam game ke layar lebar, sehingga mereka dapat lebih merasakan kedalaman cerita dan mengenal karakter-karakter tersebut dengan lebih baik.

Adaptasi film dari game juga berperan sebagai jembatan yang menghubungkan dua jenis media hiburan yang berbeda, memberikan pengalaman unik dan menarik bagi penonton yang mungkin tidak akrab dengan dunia game. Melalui film-film ini, cerita dan karakter dalam game bisa dijelajahi dan dinikmati oleh berbagai kalangan, memperluas apresiasi terhadap karya-karya dalam industri game.

Daftar Film yang Diadaptasi dari Video Game

1. Mortal Kombat (2021)

Mortal Kombat adalah adaptasi film dari permainan video dengan judul yang sama. Cerita ini mengikuti petarung MMA bernama Cole Young (diperankan oleh Lewis Tan) yang tidak mengetahui motif Kaisar Dunia Luar, Shang Tsung (diperankan oleh Chin Han), mengirim prajurit terbaiknya, Sub-zero (diperankan oleh Joe Taslim), untuk mencarinya. Dalam kekhawatiran akan keselamatan keluarganya, Cole mencari bantuan dari Sonya Blade (diperankan oleh Jessica McNamee), yang kemudian membawanya bertemu dengan Mayor Pasukan Khusus Jax (diperankan oleh Mehcad Brooks) untuk mendapatkan perlindungan di kuil Lord Raiden (diperankan oleh Tadanobu Asano). Di sana, Cole berlatih bersama dengan pejuang berpengalaman seperti Liu Kang (diperankan oleh Ludi Lin), Kung Lao (diperankan oleh Max Huang), dan Kano (diperankan oleh Josh Lawson) untuk menghadapi musuh-musuh dari Dunia Luar.

2. Monster Hunter (2020)

Film ini didasarkan dari seri permainan video yang dibintangi oleh Milla Jovovich. Ceritanya mengikuti sekelompok orang yang berusaha bertahan hidup di dunia yang dipenuhi monster raksasa ganas. Ketika badai pasir melanda, Natalie Artemis (diperankan oleh Milla Jovovich) bersama tiga rekan masuk ke dunia baru yang penuh dengan monster raksasa yang sulit dikalahkan dengan senjata biasa. Di tengah pertempuran, Artemis bertemu dengan seorang pemburu yang lebih berpengalaman dalam menghadapi monster. Keduanya kemudian bekerja sama untuk mengalahkan monster-monster tersebut dan mencari cara untuk kembali ke dunia mereka.

3. Sonic the Hedgehog (2020)

Sonic the Hedgehog adalah adaptasi dari permainan video Sega dengan pendapatan debut tertinggi dalam sejarah. Film ini mengikuti kisah seekor landak biru luar angkasa yang memiliki kecepatan supersonik saat tinggal di Bumi. Sonic (disuarakan oleh Ben Schwartz) dan temannya, Tom (diperankan oleh James Marsden), berusaha untuk melindungi planet Bumi dari penjahat jenius, Dr. Robotnik (diperankan oleh Jim Carrey), yang ingin menguasainya.

4. Pokemon Detective Pikachu (2019)

Sejak kecil, Tim bermimpi menjadi pelatih Pokemon, namun mimpi itu terlupakan setelah ayahnya, seorang detektif bernama Harry Goodman, menghilang. Tim kemudian bertemu dengan Detective Pikachu yang cerewet dan menemukan ikatan khusus dengan Pikachu, satu-satunya yang bisa dipahaminya.

5. Dragon Quest: Your Story (2019)

Dragon Quest: Your Story adalah film animasi yang diadaptasi dari video game Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride. Cerita ini dimulai dengan Luca yang berusaha menyelamatkan ibunya dari Orde Zugzwang dan pemimpinnya, Ladja. Luca mencari pahlawan legendaris yang memegang pedang Zenithian untuk membantu dalam misinya, namun perjalanannya penuh dengan tantangan yang sulit.

