Game Street Fighter Diadopsi Menjadi Film Siap Rilis 2026, Adakah Bedanya?

TEMPO.CO, Jakarta - Street Fighter dijadwalkan rilis pada tahun 2026. Versi film terbaru dari permainan pertarungan populer ini dari Sony akan dirilis pada 20 Maret dua tahun mendatang menurut Variety.

Variety juga menambahkan bahwa film ini sedang dikembangkan dan diproduksi bersama dengan distributor permainan Jepang, Capcom.

Produser Legendary memperoleh hak film dan televisi untuk seri permainan yang sangat populer ini pada tahun 2023.

Sejak waralaba diluncurkan pada tahun 1987, Street Fighter telah terjual lebih dari 49 juta kopi di seluruh dunia, menjadikannya salah satu waralaba video game paling terkenal dan terlaris sepanjang masa.

Waralaba ini juga telah melahirkan permainan lain, spin-off, dan crossover yang menampilkan karakter termasuk Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, dan M Bison.

Capcom juga berada di balik permainan populer lainnya termasuk Resident Evil dan Monster Hunter, dan berita tentang adaptasi Street Fighter yang akan datang muncul di tengah tren menggunakan permainan sebagai inspirasi untuk serial live-action populer termasuk Fallout dari Prime Video.

Namun, 2026 bukanlah pertama kalinya Street Fighter hadir di bioskop – Universal membuat adaptasi yang banyak dicemooh dari permainan ini dengan nama yang sama pada tahun 1994.

Film tersebut dibintangi oleh Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue, Ming-Na Wen, dan Raul Julia, dan dikritik oleh para kritikus dan penggemar.

Kemudian pada 2009, 20th Century Fox merilis Street Fighter: The Legend Of Chun-Li dengan Kristin Kreuk – yang juga dikritik oleh para kritikus dan diejek oleh para penggemar game.

Selain serial Fallout, adaptasi game ke-film terbaru lainnya yang sukses termasuk Sonic The Hedgehog dan sekuelnya pada 022, serta Uncharted yang dibintangi oleh Tom Holland, serta Dungeons And Dragons: Honor Among Thieves dan film Super Mario Bros.

Legendary – yang memiliki kesepakatan distribusi dengan Sony – telah berada di belakang serangkaian adaptasi komik dan novel termasuk Dune, Godzilla Vs Kong, Pokemon: Detective Pikachu, dan Enola Holmes.

