Profil VIXX, Boyband yang Menyisakan 4 Anggota

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - VIXX adalah boy group beranggotakan empat orang dari Seoul, Korea Selatan. VIXX singkatan dari Voice, Visual, Value in Excelsis yang bernaung di bawah Jellyfish Entertainment.

Dilansir dari laman Last.fm VIXX saat ini beranggotakan N, Leo, Ken, dan Hyuk. Hongbin dan Ravi keluar dari grup pada tahun 2020 dan 2023.

Baca Juga: Korut Tuding AS Ciptakan NATO Versi Asia Bersama Jepang dan Korsel

Awalnya boyband ini terbentuk dari acara survival reality show MyDOL di Mnet dan dipilih melalui sistem eliminasi melalui voting pemirsa. Nama VIXX juga dipilih melalui voting pemirsa. Sebelum debut sebagaian anggota telah tampil di beberapa proyek.

N, Leo, Hongbin, dan Ravi tampil dalam video musik Let This Die dari Brian Joo. N, Leo, dan Ravi juga tampil dalam video musik Shake It Up dari Seo In-guk. Hongbin tampil dalam video musik Tease Me dari Seo In-guk.

VIXX memulai debutnya dengan Super Hero yang dirilis pada 24 Mei 2012. Mereka mulai tampil di luar negeri pada saat Otakon Convention di Baltimore, Maryland pada 27 Juli. Pada 14 Agustus, VIXX merilis album single kedua mereka, Rock Ur Body. Grup ini juga menghadiri KCON 2012 pada 13 Oktober.

Setahun kemudian mereka kembali merilis pra-rilis single Don't Want to Be an Idol, dari album single ketiga mereka. Kemudian dirilis pada tanggal 17 Januari bersama dengan album itu sendiri. Lagu utama Hyde dan mini album Hyde dirilis pada 20 Mei. Lagu ini memulai debutnya di posisi pertama di tiga tangga lagu musik online, yaitu Bugs, Naver Music, dan Soribada.

Pada 8 November, VIXX merilis sebuah single dan video musik untuk lagu Only U, dari album full-length pertama mereka. Pada 6 Desember, VIXX meraih posisi teratas untuk episode Music Bank minggu itu dengan Voodoo Doll, menjadikannya kemenangan pertama mereka di acara musik sejak debut.

Hengkangnya Anggota

Sejak 2020 grup ini mulai mengalami banyak perubahan. Salah satu membernya Hongbin memutuskan keluar dari grup, N keluar dari agensi Jellyfish Entertainment, dan Ken mulai menjalani wajib militer.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dikutip dari laman Fandom, pada Pada tanggal 3 November, Star News memberitakan bahwa N telah menandatangani kontrak eksklusif dengan 51k. Jellyfish Entertainment telah mengkonfirmasi bahwa N tidak akan memperpanjang kontraknya dengan agensi, meskipun ia akan terus berpromosi dengan VIXX untuk kegiatan grup.

Menyusul N, Hyuk meninggalkan Jellyfish Entertainment dan Ravi memulai wajib militernya sebagai pekerja layanan publik. Pada 28 Desember 2022, VIXX mengumumkan bahwa mereka akan merilis single digital baru Gonna Be Alright untuk merayakan ulang tahun debut ke-10 mereka yang akan dirilis pada tanggal 3 Januari.

Single ini hanya menampilkan anggota Leo, Ken, dan Hyuk, dan ini adalah comeback pertama grup ini dalam lebih dari tiga tahun. N absen dari comeback mereka dikarenakan jadwal yang bertabrakan dengan proyek syutingnya.

Namun kabar tak mengenakan kembali menimpa VIXX, pada 11 April, Jellyfish Entertainment mengumumkan bahwa Ravi telah keluar dari grup.

Kabar terbaru dari grup ini, pada 4 Maret 2024, Jellyfish Entertainment mengumumkan bahwa Ken dan Leo telah meninggalkan agensi setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak mereka, namun mereka akan tetap menjadi anggota VIXX.

Pilihan editor: Mengenal Cha Hak Yeon, Pemeran Castaway Diva