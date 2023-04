Profil Ravi, Idola K-Pop yang Hengkang dari Grup VIXX

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Korea Selatan, Ravi VIXX dituntut hukuman dua tahun penjara oleh jaksa, karena kasus menghindari wajib militer atau wamil. Tuntutan diberikan jaksa dalam sidang pertama di Pengadilan Distrik Selatan Seoul, Selasa, 11 April 2023.

Mengutip Kbizoom, Ravi VIXX diduga bekerja sama dengan broker, kemudian membayar sebanyak 50 juta won untuk memastikan keberhasilan skema penipuan itu. Kasus menghindari wamil setidaknya dua kali dalam agensi Ravi, Groovln. Sebelumnya, rekan sesama penyanyi rap atau rapper yang dalam agensi itu Rafla juga ditangkap dan ditahan, karena kasus yang sama pada Desember 2022.

Ravi VIXX telah mengunggah surat permohonan maaf, karena tindakannya itu. Ia menulis pernyataan maaf melalui akun Instagram pribadinya, @ravithecrackkidz. Di unggahan tersebut, ia menyatakan hengkang dari grup VIXX yang sudah bersamanya selama 11 tahun.

Mengenal Ravi VIXX

Ravi bernama asli Kim Won Sik, ia lahir pada 15 Februari 1993. Ia rapper, penyanyi, penulis lagu, produser rekaman. Ia salah satu dari sepuluh peserta pelatihan yang menjadi kontestan dalam reality show Mnet, MyDol. Ravi juga tampil dalam video musik Let This Die milik Brian Joo dan Shake It Up milik Seo In Guk.

Grup VIXX memulai debutnya di M! Countdown dengan single Super Hero pada 24 Mei 2012. Pada 2014, Ravi berkolaborasi dengan artis Amerika, Chad Future membawakan lagu Rock the World dari mini album pertama Future. Satu tahun kemudian, setelah banyak pertimbangan, Ravi memilih menjadi kontestan serial kompetisi rap televisi Mnet, Show Me the Money 4, Tapi, ia tersingkir di babak kedua, sebagaimana dilansir Naver.

Seiring berjalannya waktu, anggota VIXX menghilang hingga akhirnya tersisa Leo dan Ravi. Tidak lama kemudian, trailer video VIXX LR terungkap yang dikonfirmasi oleh Jellyfish Entertainment menjadi sub-unit resmi pertama VIXX dengan anggota mereka berdua. Grup ini pun berhasil mengeluarkan mini album debut, Beautiful Liar yang dirilis pada 2015.

Pada 2016, Ravi merilis mixtape Rebirth dan Who are U. Pada 2017, ia debut solonya dengan mini albuM R.eal1ze. Dalam mini album itu Ravi menjadi produser dan mengurus komposisi, aransemen, dan penulisan lirik setiap lagu. Pada 2019, ia juga merilis mini album keduanya R.ook Book.

Pada 2020, Ravi merilis album studio pertamanya El Dorado. Ia juga meluncurkan mini album musim panasnya Paradise. Satu tahun setelah itu, ia merilis mini album keempatnya, Roses. Pada 2022, ia merilis album studio keduanya Love&Fight dan mengadakan konser pada 7 Mei dan 8 Mei 2022.

Setelah tampil reguler selama 2 tahun 4 bulan, Ravi VIXX keluar dari variety show, 2 Days & 1 Night untuk mempersiapkan pendaftaran militernya. Ia juga merilis single berjudul Who We Are sebagai lagu perpisahan. Ia juga merilis single baru Fashionable Dance pada 13 Oktober 2022.

