Kilas Balik Awal Grup SEVENTEEN. Grup Band yang Dikenal Berciri Self-Producing

TEMPO.CO, Jakarta - Di industri musik Korea Selatan yang tengah kencang, salah satu boy band yang sedang naik daun adalah SEVENTEEN. Boy band ini dibentuk oleh Pledis Entertainment pada tahun 2015. Grup ini terdiri dari 13 anggota yang dibagi menjadi tiga sub-unit berdasarkan spesialisasi mereka yaitu hip-hop unit, vocal unit, dan performance unit.

Lantas bagaimana awal mula terbentuknya grup ini?

Dilansir dari Soompi, nama Seventeen mencerminkan kombinasi jumlah anggota yaitu jumlah sub-unit, dan angka satu yang melambangkan kesatuan tim. Seventeen dikenal sebagai Self-producing idol karena anggotanya terlibat langsung dalam penyusunan, pengembangan, dan pembuatan lagu serta koreografi.

Nama Seventeen mulai dikenal pada tahun 2013 melalui Seventeen TV, sebuah acara yang tayang secara live di platform streaming online UStream. Acara ini mendokumentasikan proses latihan Seventeen sebelum debut, termasuk vokal dan dance practice, dalam lima musim dengan Samuel sebagai salah satu anggota.

Tayangan tersebut dibagi menjadi beberapa season. Season pertama mulai tayang pada Januari 2013 setelah siaran spesial Natal di akhir 2012.

Kemudian di season kedua menayangkan empat anggota baru bergabung di Seventeen TV. Mereka adalah S.Coups, Doyoon, Joshua, dan Dongjin. Keempatnya mempersiapkan konser pertama dengan tema Like Seventeen dengan penggemar yang terpilih ikut serta dalam konser.

Di season ketiga, Jeonghan bergabung ke grup, sementara Samuel keluar. Musim ini menampilkan misi yang hasilnya ditentukan oleh voting publik untuk konser Like Seventeen 2.

Season selanjutnya adalah melanjutkan format sebelumnya dengan misi untuk membuat Like Seventeen 3 tanpa ada anggota yang bergabung atau hengkang. Season terakhir, Dongjin, Doyoon, dan Mingming keluar, dan The8 bergabung. Musim ini berakhir dengan interaksi yang lebih dekat dengan penggemar melalui Ustream chat dan voting untuk Like Seventeen 4.

Awal Debut

Pada 26 Mei 2015, Seventeen debut dengan live showcase yang ditayangkan oleh MBC, menjadi grup K-pop pria pertama yang debut dengan live showcase selama satu jam di saluran televisi besar. Tiga hari kemudian, mereka merilis EP pertama mereka yakni 17 Carat yang nangkring lama di chart musik K-pop di AS dan masuk dalam daftar 10 Best K-pop Albums of 2015 versi Billboard.

Pada 10 September, mereka merilis EP kedua, Boys Be, yang menjadi album rookie dengan penjualan tertinggi di tahun 2015, membawa mereka meraih penghargaan di berbagai acara musik. SEVENTEEN juga menjadi satu-satunya grup K-pop yang masuk dalam daftar 21 Under 21 2015: Music’s Hottest Young Stars oleh Billboard.

