Mengenal Lupita Nyong'o, Aktris yang Ingin Mendapat Peran Film Komedi Romantis

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Lupita Nyong'o ingin memainkan salah satu genre komedi romantis jika mendapat kesempatan untuk proyek film selanjutnya. "Tolong beri tahu semua orang bahwa aku sedang mencari romcom. Aku di sini. Aku menerima telepon. Dengar, jika aku perlu mengikuti audisi, aku akan melakukannya. Aku sangat ingin melakukan komedi. Sangat ingin melakukan komedi," katanya dalam wawancara bersama Paramount Pictures dan Hollywood Confidential, yang ditulis People, Sabtu, 15 Juni 2024.

Siapa Lupita Nyong'o?

Lupita Nyong'o lahir pada 1 Maret 1983. Ia keturunan Kenya. Ia pernah menerima berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Academy Award atau Piala Oscar. Dikutip dari IMDb, Lupita Amondi Nyong'o lahir di Mexico City ketika ayahnya, Peter Anyang' Nyong'o, seorang senator Kenya mendapat tugas mengajar di Meksiko. Ibu Nyong'o, Dorothy Ogada Buyu, juga berasal dari Kenya.

Keluarganya kembali ke Kenya saat Lupita berusia satu tahun. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang artistik. Pada usia 16 tahun, orang tuanya mengajak dia kembali ke Meksiko selama tujuh bulan untuk belajar bahasa Spanyol.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Lupita melanjutkan studi di Hampshire College, Amherst, Massachusetts. Ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang film dan studi Afrika.

Dikutip dari Britannica, ia membuat film dokumenter berjudul In My Genes (2009) sebagai proyek akhir di perguruan tinggi yang mengisahkan diskriminasi terhadap komunitas albino di Kenya. Film ini diputar di Festival Film Afrika New York 2010.

Setelah lulus, Lupita sempat bekerja di balik layar sebagai asisten produksi dalam film-film seperti The Constant Gardener (2005) dan The Namesake (2006). Namun, mimpinya untuk menjadi aktris makin kuat. Ia melanjutkan pendidikannya di Yale School of Drama dan meraih gelar master di bidang akting.

Terobosan besar bagi Lupita pada 2013. Ia terpilih untuk memerankan karakter Patsey dalam film 12 Years a Slave garapan sutradara Steve McQueen. Film ini bercerita tentang kekejaman perbudakan di Amerika Serikat.

Lupita meraih Academy Award untuk kategori Aktris Pendukung Terbaik. Ia tercatat sebagai aktris Kenya pertama yang menerima kelahiran Meksiko penghargaan tersebut.

Kesuksesan 12 Years a Slave membuka banyak pintu bagi Lupita. Ia membintangi berbagai film terkenal, seperti Non-Stop (2014), Star Wars: The Force Awakens (2015), The Jungle Book (2016), dan Queen of Katwe (2016).

Lupita pernah tampil di drama Eclipsed di Off-Broadway, kemudian melangkah ke Broadway, bahkan meraih nominasi Tony Award untuk perannya.

Pada 2018, Lupita menyedot perhatian karena perannya sebagai Nakia dalam film superhero Black Panther. Ia memerankan karakter tersebut dalam sekuelnya, Black Panther: Wakanda Forever (2022).

Ia pernah membintangi film horor Us (2019) dan film komedi zombie Little Monsters (2019). Lupita juga pernah menulis buku anak-anak berjudul Sulwe.

Lupita berperan dalam film thriller mata-mata The 355 bersama Jessica Chastain dan Penélope Cruz pada 2022. Ia juga berencana untuk memproduksi dan membintangi film adaptasi dari memoar Trevor Noah Born a Crime serta serial televisi berdasarkan novel Americana karya Chimamanda Ngozi Adichie.

