Hubungan Rain dan Kim Ha Neul Terlihat Intens dalam Drama Red Swan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah resmi akan dibintangi oleh Rain dan Kim Ha Neul, drama Korea Red Swan meluncurkan poster dan potongan adegan pada Senin, 3 Juni 2024. Digarap oleh Park Hong Kyun bersama Choi Yoon Jung sebagai penulis naskah, drama aksi-romantis dengan total 10 episode ini akan ditayangkan setiap Rabu di Disney+.

Dalam foto potongan adegan yang dirilis, menunjukkan Rain, yang berperan sebaagi Seon Do Yoon dan Kim Ha Neul sebagai Oh Wan Soo sedang berhadapan dan saling memberikan tatapan intens. Potongan gambar tersebut menjelaskan sedikit hubungan di antara kedua tokoh dalam drama yang akan dipenuhi skandal dan intrik dari keluarga kaya Hwain.

Tentang drama Red Swan

Drama yang diarahkan oleh sutradara dari drama legendaris The Great Queen Seon Deok dan The Greatest Love tersebut menampilkan kisah Oh Wan Soo, seorang seorang pemain golf sukses yang memimpikan kehidupan sempurna untuk hidup di kalangan masyarakat kelas atas dan menikahi pewaris Hwain Group. Setelah berhasil, dirinya dikenal sebagai ketua sebuah yayasan yang tenar akan kedermawanannya pada kegiatan-kegiatan amal.

Takdir Wan Soo dan Oh Do Yoon dipertemukan ketika Do Yoon yang merupakan lulusan universitas kepolisian, dan unggul dalam seni bela diri menjadi pengawal barunya. Do Yoon bergabung dengan tim keamanan Grup Hwain karena alasan tertentu. Melalui pengawalnya, Wan Soo mengetahui rahasia yang dimiliki keluarga suaminya.

Sementara itu poster utama dari drama ini memperlihatkan para pemeran berpose di depan sebuah lukisan besar bergambar perempuan di atas tumpukan bunga yang memberikan kesan mewah dan sedikit menakutkan. Di bagian bawah poster terdapat teks ironis yang berbunyi, “Segala sesuatu tentang mereka terungkap dengan elegan.” Teks tersebu memperkuat keingintahuan pemirsa mengenai rahasia apa yang tersembunyi di keluarga kelas atas yang tampak misterius di balik keanggunannya.

Pemeran lain drama Red Swan

Selain Rain dan Kim Ha Neul, beberapa aktor lain yang terlibat dalam proyek drama Red Swan adalah Jung Gyu Woon, Seo Yi Sook, Yoon Je Moon, dan Ki Eun Se. Jung Gyu Woon akan memerankan Kim Yong Guk yang merupakan suami Wan Soo dan penerus Grup Hwain.

Seo Yi Sook berperan sebagai Park Mi Ran, ketua Hwain Group, sementara Yoon Je Moon memainkan Han Sang Il, pengacara perwakilan Hwain Group. Di sisi lain, Ki Eun Se berperan sebagai Jang Tae Ra yang dipenuhi ambisi ingin menjadi wajah baru Grup Hwain.

Episode pertama drama Red Swan akan ditayangkan secara resmi pada Rabu, 3 Juli 2024 mendatang dan bisa disaksikan di platform Disney+.

