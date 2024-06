Deretan Pemeran Drakor Hierarchy

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor terbaru Hierarchy telah tayang di Netflix pada Jumat, 7 Juni 2024. Drakor ini berjumlah 7 episode. Drama ini menceritakan intrik, mulai dari romansa, perundungan, hingga misteri yang terjadi di SMA elite bernama Jooshin.

Hierarchy berkisah tentang kelompok siswa di SMA Jooshin. Ini sekolah swasta bergengsi yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak atau siswa dari kelompok 1 persen, orang-orang tajir di Korea.

Pemeran Hierarchy

1. Roh Jeong Eui

Dikutip dari My Drama List, Roh Jeong Eui, lahir pada 31 Juli 2001. Ia memulai debutnya di televisi dalam serial Bachelor's Vegetable Store pada 2011. Ia juga pembawa acara atau MC program musik SBS Inkigayo dari April 2022 hingga April 2023.

Ia lulus dari Jurusan Teater dan Film di Universitas Hanyang, Seoul. Beberapa drama yang pernah dibintanginya sejak debut yakni, Dream High 2 (2012), Angel Eyes (2014), dan Kill It (2019) dan yang terbaru Hierarchy (2024).

2. Lee Chae Min

Lee Chae Min saat ini menjadi aktor naungan agensi hiburan Gold Medalist. Lee Chae Min memulai debutnya di dunia seni peran pada 2021, dengan membintangi drama High Class. Dia berperan sebagai Sekretaris An, sekretaris pribadi dari tokoh utama Ji Sun.

Namanya mulai dikenal setelah membintangi drama Love All Play sebagai Lee Ji Ho. Lee Chae Min kemudian mendapat peran utama pertamanya melalui film Everyday We Are pada 2022.

3. Kim Jae Won

Kim Jae Won memulai kariernya sebagai seorang model dalam naungan Mystic Entertainment. Ia memulai debutnya sebagai aktor dalam serial Filipina berbahasa Inggris tahun 2021, Love From Home.

Beberapa drama yang dibintanginya, yaitu Our Blues (2022), Fall for You (2022), King the Land (2023). Ia juga bermain dalam film seperti My Life's Timeline (2022) dan Dream Maker (2022)

4. Ji Hye Won

Ji Hye Won lahir pada 30 Maret 1998. Ia memulai debut sebagai aktris pendukung pada 2019 dan sempat mengambil cuti kuliah untuk fokus berakting. Drama yang pernah dibintanginya yakni Justice (2019), Dr. Romantic Season 2 (2022), It's Okay to Not Be Okay (2020), The Sound of Magic (2022), My Perfect Stranger (2023), Hierarchy (2024).

