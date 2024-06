Fan Meeting Kim Ji Won Digelar di JIExpo Theatre Kemayoran 31 Agustus 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lokasi fan meeting Kim Ji Won di Jakarta akhirnya diumumkan oleh Virgo Creative Entertainment selaku promotor. Acara bertajuk Be My One itu akan digelar di Jakarta International Expo atau JIExpo Theatre, Kemayoran, Jakarta Utara pada Sabtu, 31 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB.

"Mari bersenang-senang bersama Kim Jiwon, sampai jumpa di sana!" tulis promotor di Instagram pada Jumat, 7 Juni 2024. Ini akan menjadi acara fan meeting pertama Kim Ji Won sejak debut sebagai aktris pada 2010.

Perihal harga tiket maupun denah tempat duduk, akan diumumkan segera oleh promotor. Jika melihat dari situs resminya, JIExpo Theatre memiliki tiga tingkat dengan total 2.500 kursi dan menjadi salah satu teater terbesar di Asia Pasifik.

Tur Fan Meeting Kim Ji Won di Asia

Agensi Kim Ji Won, HighZium Studio pertama kali mengumumkan jadwal lengkap tur fan meeting bintang Queen of Tears tersebut pada Selasa, 28 Mei 2024. Aktris 31 tahun itu akan mengunjungi 7 wilayah di Asia dalam rangkaian tur ini. Fan meeting Kim Ji Won di Jepang akan digelar di Osaka dan Tokyo, masing-masing pada 7 dan 10 Juli 2024. Berlanjut ke Taipei pada 21 Juli 2024, Manila pada 3 Agustus 2024, Makau pada 17 Agustus 2024, Bangkok pada 24 Agustus 2024, dan terakhir Jakarta pada 31 Agustus 2024.

Kim Ji Won sebelumnya akan mengawali fan meeting di kota kelahirannya, Seoul, Korea Selatan pada 22 dan 23 Juni 2024 tepatnya di Shinhan Card SOL Pay Square Live Hall.

Baca Juga: Mengenal Byeon Woo Seok Aktor Lovely Runner yang akan Jumpa Penggemar di Jakarta

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Fan meeting pertama Kim Ji Won ini memiliki makna hangat seperti judulnya Be My One "Biarkan Kim Ji Won dan penggemarnya menjadi satu satu sama lain." Kim Ji Won dikatakan telah mempersiapkan diri dengan tekun, berpartisipasi aktif dari tahap perencanaan untuk menciptakan waktu yang bermakna dan menyenangkan saat dia bertemu penggemarnya dari dekat untuk pertama kalinya.

Kim Ji Won menerima cinta yang besar untuk perannya sebagai Hong Hae In dalam drama Queen of Tears, yang berakhir pada Ahad, 28 April 2024. Menurut data Nielsen Korea, Queen of Tears mencatat rating pemirsa sebesar 24,9 persen untuk episode terakhir dan menjadikannya sebagai drama Korea dengan rating tertinggi dalam sejarah tvN.

Pilihan Editor: Pancaran Aura Kim Ji Won Buat Kim Soo Hyun Lebih Fokus Syuting Queen of Tears