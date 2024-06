Daftar Drama Wi Ha Joon yang Bakal Gelar Fan Meeting di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea Selatan, Wi Ha Joon mengumumkan akan menggelar fan meeting pertamanya di Indonesia pada 28 September 2024. Acara jumpa penggemar pemain drama Squid Game itu masuk dalam rangkaian tur Asia bertajuk “WI HA JUN 2024 FAN MEETING TOUR, A Wively Day”.

Applewood selaku promotor acara fan meeting Wi Ha Joon belum mengumumkan detail lokasi dan harga tiket untuk acara jumpa penggemar di Jakarta. Namun sebelum berkunjung ke Indonesia, Wi Ha Joon lebih dulu menyapa penggemarnya di Seoul, Korea Selatan, Tokyo, Osaka, Bangkok, dan Manila.

Nama Wi Ha Joon mulai bersinar setelah bermain dalam drama Something In The Rain pada 2018 lalu. Tetapi, dia sebenarnya telah memulai debut aktingnya sejak 2014 melalui web drama We Don’t Talk Anymore.

Hingga saat ini, Wi Ha Joon telah membintangi berbagai judul drama hit dari Korea Selatan. Apa saja? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Daftar Drama Wi Ha Joon

Wi Ha Joon adalah aktor dan model asal Korea Selatan yang lahir pada 5 Agustus 1991 di Soan-myeon, Wando. Dia berada di bawah naungan agensi MSTeam Entertainment. Pria berusia 32 tahun ini merupakan lulusan Sungkyul University di Fakultas Teater dan Film, Jurusan Teater.

Dia memulai karier di dunia akting dengan bermain di web drama We Don’t Talk Anymore pada 2014 lalu. Dia kemudian melakukan debutnya di dunia perfilman pada 2015 dengan membintangi film Chin Locker Girl. Sejak saat itu, Wi Ha Joon mulai sering mendapatkan panggilan untuk bermain di berbagai film atau serial drama televisi.

Melansir dari MyDramaList, berikut daftar drama yang pernah dibintangi Wi Ha Joon.

1. The Midnight Romance in Hagwon (2024) sebagai Lee Joon Ho

2. Squid Game S2 (TBA) sebagai Hwang Jun Ho

3. Gyeongseong Creature (2023-2024) sebagai Kwon Jun Taek

4. The Worst Of Evil (2023) sebagai Jung Gi Cheul

5. Little Women (2022) sebagai Choi Do Il

6. Bad and Crazy (2021-2022) sebagai K

7. Squid Game (2021) sebagai Hwang Jun Ho

8. 18 Again (2020) sebagai Ye Ji Hoon

9. Soul Mechanic (2020) sebagai Oh Yoo Min

10. Romance is a Bonus Book (2019) sebagai Ji Seo Jun

11. Matrimonial Chaos (2018) sebagai Im Shi Ho

12. Something in the Rain (2018) sebagai Yoon Seung Ho

13. My Golden Life (2017-2018) sebagai Kim Ki Jae

14. Goodbye Mr. Black (2016) sebagai Ha Joon

Daftar Film yang Dimainkan Wi Ha Joon

1. Shark: The Beginning (2021) sebagai Jung Do Hyun

2. Midnight (2021) sebagai Do Sik

3. Miss & Mrs. Cops (2019) sebagai Woo Joon

4. Gonjiam: Haunted Asylum (2018) sebagai Ha-Joon

5. The Chase (2017) sebagai Na Jung Hyuk (muda)

6. Anarchist from Colony (2017) sebagai tahanan muda Korea

7. Eclipse (2016) sebagai Jung Tae

8. Bad Guys Always Die (2015) sebagai Cha Myung Ho

9. Coin Locker Girl (2015) sebagai Woo Gon (muda)

Rekomendasi Drama Wi Ha Joon

Berikut 3 rekomendasi drama yang dibintangi Wi Ha Joon

1. The Midnight Romance in Hagwon (2024)

Ini adalah drama terbaru Wi Ha Joon yang dibintangi bersama aktris Jung Ryeo Won. Drama ini menceritakan tentang Seo Hye Jin (Jung Ryeo Won) yang menderita atas karir mengajarnya. Suatu hari, dia bertemu dengan mantan muridnya Lee Joon Ho (Wi Ha Joon) setelah 10 tahun berlalu. Keduanya pun memutuskan untuk saling membantu pekerjaan satu sama lain.

2. The Worst of Evil (2023)

Drakor bergenre kriminal ini mengambil kisah hidup seorang detektif bernama Park Joon Mo (Ji Chang Wook) yang punya misi berbahaya berhubungan dengan bos tangguh aliansi Gangnam bernama Jung Ki Chul (Wi Ha Joon) yang memperjualbelikan narkoba di tingkat Asia. Se Mi berperan sebagai istri dari Park Joon Mo yang merupakan cinta pertama Jung Ki Chul. Drama ini sukses mendapat penghargaan dari BaekSang Arts Award ke-60 pada 2024 ini.

3. Squid Game (2021)

Drama besutan Netflix ini mengisahkan perjuangan 456 peserta yang diundang secara khusus untuk memainkan sebuah game mematikan. Tiap peserta yang melanggar aturan game akan dieksekusi langsung oleh tim penembak, hingga menyisakan 2 peserta yang memainkan game cumi-cumi untuk mendapatkan imbalan uang dalam jumlah banyak. Wi Ha Joon berperan sebagai Hwang Jun Ho sang polisi yang diam-diam melakukan penyelidikan game ilegal tersebut.

