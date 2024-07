Profil dan Perjalanan Kang Hye Won, Aktris Korea Selatan dengan Aneka Serial

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kang Hye Won, yang juga dikenal dengan nama panggilan Hyewon, adalah seorang aktris Korea Selatan dan mantan anggota grup idol IZ*ONE. Dia berada di bawah naungan 8D Entertainment.

Lahir pada 5 Juli 1999 di Yangsan, Gyeongsang Selatan, Korea Selatan, Hye Won dikenal sebagai seorang ulzzang dengan wajah yang cantik dan kemampuan matematika yang luar biasa. Dia sering dijuluki 'Ratu Selca' karena kemampuan fotografinya yang memukau.

Dikutip dari Fandom, Kang Hye Won tumbuh dalam keluarga yang terdiri dari ibunya, ayahnya, adik laki-lakinya yang bernama Kyeong-woo, dan anjing mereka yang bernama Zeze. Sejak kecil, Hye Won menunjukkan kecerdasan dan bakat dalam bidang akademis, khususnya dalam matematika.

Sebelum bergabung dengan 8D Entertainment, Hye Won adalah seorang trainee di K Entertainment dan HYWY Entertainment. Dia hampir debut dalam grup bernama DAYDAY bersama Lee Suhyun dari Produce 101 dan Jeon Minju dari K-Pop Star, tetapi debut tersebut dibatalkan.

Pada 2018, Hye Won berpartisipasi dalam acara kompetisi Produce 48. Dia menarik perhatian para penggemar dan pelatih dengan visualnya yang mempesona serta kepribadiannya yang lugu dan misterius.

Baca Juga: Profil dan Perjalanan Karir Aktor Ji Chang Wook

Dalam Produce 48, dia menjadi bagian dari tim pertunjukan bernama The Promise bersama Wang Yiren, Park Haeyoon, Miyawaki Sakura, dan Takeuchi Miyu. Hye Won berhasil meraih posisi ke-8 dengan total 248.432 suara, yang mengantarkannya untuk debut dalam grup proyek IZ*ONE.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

IZONE resmi debut pada 29 Oktober 2018 dengan mini album pertama mereka, COLORIZ, yang menampilkan lagu utama "La Vie en Rose". Selama masa aktifnya, IZONE meraih banyak perhatian dan kesuksesan baik di Korea maupun secara internasional. Setelah kontrak IZONE berakhir pada April 2021, Hye Won kembali ke agensinya, 8D Entertainment, untuk melanjutkan karirnya sebagai aktris.

Tak hanya bernyanyi, Kang Hye Won juga mulai berkarir di dunia akting. Dilansir dari My Drama List, berikut beberapa drama yang pernah diperankan Kang Hye Won:

- 2021 Best Mistake Season 3 sebagai Jin Se Hee

- 2022 Seasons of Blossom sebagai Yoon Bo Mi

- 2023 Boyhood sebagai Kang Seon Hwa

- 2024 The Player 2: Master of Swindlers sebagai Mi Yoo

Pilihan editor: Menapaki Usia ke 31 Tahun, Ini Profil Aktris dan Penyanyi Bernama IU atau Lee Ji Eun