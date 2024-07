Akhir Demon Slayer Dibuat Film Trilogi, Berikut Serba-serbi Serial Anime Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Crunchyroll dan Sony Picture Entertainment mengumumkan akhir cerita serial anime Demon Slayer yang akan dijadikan film trilogi. Laporan The Hollywood Reporter, pada Senin, 1 Juli 2024, dikutip Antara, film yang mengadaptasi babak akhir sekaligus ujung cerita anime Demon Slayer ini bakal dirilis di bioskop secara global.

"Crunchyroll sangat senang menghadirkan trilogi film ini kepada para penggemar di layar lebar. Dijanjikan menjadi salah satu peristiwa budaya pop yang benar-benar epik dan berpengaruh pada masa kita ketika tayang di bioskop," kata Presiden Crunchyroll Rahul Purini.

Crunchyroll dan Sony Picture Entertainment telah mendapat hak cipta global penayangan film, kecuali beberapa negara di Asia termasuk Jepang. Serial Demon Slayer telah menyelesaikan episode terakhirnya tahun ini setelah lima tahun penayangan

Tentang Demon Slayer

Dikutip dari Gamesradar+, berikut serba-serbi soal film trilogi Demon Slayer:

1. Peluncuran

Belum diumumkan persis waktu peluncurannya, namun diperkirakan tahun 2025. Ini mengingat serial animenya tidak pernah melewatkan satu tahun pun sejak awal debutnya. Begitu pula jika dikaitkan dengan sesi Hashira Training yang pendek dengan delapan episode, berarti Ufotable bisa bekerja keras di alur cerita terakhir. Waktu yang pas bisa dimungkinkan menjelang akhir tahun 2025, perkiraan pada Oktober.

2. Chapter

Film Demon Slayer Infinity Castle akan melanjutkan cerita dari Demon Slayer 4, dan Hashira Training, dengan Ubuyashiki yang memprediksi datangnya Muzan. Ia berambisi menghentikan pemimpin iblis.

Demon Slayer Infinity Castle, diprediksi akan memasukkan bagian pertempuran terakhir versi manga, yang terdiri atas alur Infinity Castle (bab 137-183) dan alur Sunrise Countdown (bab 184-205). Meskipun belum ada bocoran jelas dari anime bahwa semua jalan mengarah ke pertarungan akhir antara Hashira dan pasukan iblis Muzan, termasuk Upper Ranks.

3. Alur Cerita untuk Film

Alur cerita Demon Slayer, Infinity Castle cocok menyesuaikan gambaran yang lebih besar dengan mengambil perpaduan manga dan serialnya. Adapun beberapa plot yang berkemungkinan diambil, antara lain Demon Slayer 1 (Bab 1-53), Demon Slayer 2 (Bab 54-97), Demon Slayer 3 (Bab 98-127), Demon Slayer 4 (Bab 128-136), Trilogi film Demon Slayer Infinity Castle (Bab 137-204).

4. Tentang Serial Demon Slayer

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba serial anime yang diadaptasi dari manga karya Gotoge Koyoharu, diterbitkan di bawah unit Jump Comics Shueisha sejak 2018. Dikutip dari Variety, manga ini terjual lebih dari 150 juta copy yang terdiri atas 23 volume.

Ceritanya tentang seorang anak yang balas dendam atas kematian keluarganya. Anak itu bernama Kamado Tanjiro. Keluarga Kamado diserang oleh iblis dan setelah mengetahuinya ia bergabung dengan Korps Pembasmi Iblis. Kamado juga ingin mengembalikan Nezuko adik perempuannya, agar menjadi manusia kembali setelah dia berubah menjadi iblis.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba pertama kali tayang pada April 2019 dengan Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc, diikuti film layar lebar Mugen Train pada Oktober 2020, dan serial televisi Mugen Train Arc dan Entertainment District Arc dari tahun 2021 hingga 2022. Pada 2023, Swordsmith Village Arc memulai debutnya di Crunchyroll, tak lama setelah peluncuran Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Swordsmith Village.

