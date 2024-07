Usher Menerima Lifetime Achievement BET Awards 2024, Simak Perjalanan Kariernya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi hiphop R&B Usher dianugerahi penghargaan pencapaian seumur hidup (Lifetime Achievement) di BET Awards 2024 yang diselenggarakan di California, Amerika Serikat pada Minggu. 30 Juni 2024. “Untuk sampai ke sini jelas tidak mudah, tapi itu sangat berharga,” kata Usher dalam Hollywood Reporter, dikutip Antara.

Tentang Usher

Dikutip dari Biography, ia lahir di Dallas, pada 14 Oktober 1978. Nama aslinya Usher Terry Raymond IV. Sejak kecil, Usher suka bernyanyi. Saat masih enam tahun, Usher diajak mengikuti paduan suara di gereja dekat rumahnya. Dua tahun setelahnya ia pindah bersama ibu dan saudara laki-lakinya ke Atlanta. Dari sana Usher mencoba peruntungan untuk tampil di acara kompetisi bakat Star Search, kemudian mendapat kontrak rekaman dengan LaFace Records. Ia merilis album pertamanya berjudul Usher pada 1994, saat itu ia masih berusia 15 tahun.

Dikutip dari Britannica, setelah album pertamanya Usher butuh tiga tahun untuk melanjutkan album keduanya berjudul My Way (1997). Album tersebut membuatnya menjadi bintang pop R&B dengan beberapa single yang hit seperti You Make Me Wanna dan Nice & Slow mencapai puncak Billboard.

Ia merilis album ketiga 8701 tahun 2001. Album ini makin membuat kariernya. Dua hit single, U Remind Me dan U Got It Bad mengantarkan dia meraih dua Grammy Awards pertamanya. Album ini sukses dengan meraih penjualan lebih dari 4 juta copy di Amerika Serikat.

Pada 2004, Usher merilis album spesial berjudul Confessions. Kali ini untuk lagu Yeah, ia berkolaborasi dengan Ludacris dan Lil Jon meraih posisi teratas di Billboard Hot 100 selama 12 pekan. Billboard menobatkan Yeah! sebagai Hot 100 Single of the Year. Usher juga berkolaborasi dengan Alicia Keys untuk lagunya My Boo. Single dalam album ini banyak yang menjadi hit, penjualannya menembus angka 1 juta copy dalam pekan pertama dirilis dan penjualan telah terakumulasi menjadi hampir 20 juta di seluruh dunia.

Berkat album Confessions, Usher menerima berbagai penghargaan seperti, Artist of the year di Billboard Music Awards 2004. Pada 2005, ia menerima tiga penghargaan Grammy Awards—Album R&B Kontemporer Terbaik untuk Confessions, Penampilan R&B Terbaik oleh Duo atau Grup untuk My Boo, dan Kolaborasi Rap atau Nyanyian Terbaik untuk Yeah!—dan dua penghargaan dari People's Choice Awards.

Usher masih produktif dengan merilis album berikutnya pada 2008 dan 2010. Here I Stand dirilis tahun 2008 dengan cepat menduduki posisi nomor 1 di Billboard 200 dan sebagian besar dikenal karena lagu Love In This Club yang menampilkan Young Jeezy. Lagu tersebut meraih platinum dalam waktu dua bulan setelah dirilis.

Ada Raymond v. Raymond (2010), Usher memenangkan dua Grammy lagi untuk Album R&B Kontemporer Terbaik dan Penampilan R&B Pria Terbaik untuk There Goes My Baby. Secara keseluruhan, penyanyi tersebut telah memenangkan delapan Grammy dan 19 Billboard Music Awards.

Pada 2012, ia mengeluarkan album Looking 4 Myself, yang menempati posisi nomor 1 di tangga album Billboard dan dilanjutkan pada 2016. User merilis album studio kedelapan, Hard II Love. Adapun, yang terbaru Usher merilis album studio kesembilan, Coming Home pada 11 Februari 2024.

